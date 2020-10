Vláda přijala nová opatření: Zavřou se maloobchody a služby, omezuje se i pohyb občanů

Vláda na dnešní tiskové konferenci oznámila, že byla přijata nová opatření. Tentokrát se týkají maloobchodů a služeb a také pohybu osob. Co se tedy změní?

Od čtvrtka 22.10 do 3.11. dojde k uzavření maloobchodů a služeb s výjimkou prodejen se základním sortimentem. Velkoobchodní prodej zůstává bez omezení. Co se týče velkých nákupních center, v nich budou otevřeny pouze potraviny, drogerie, lékárny a další provozovny uvedené v usnesení vlády.

Co se týče nouzového stavu, pak o možném prodloužení se rozhodne 30. října. Bude to podle Babiše záležet vývoji epidemické situace.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/qdoPUslZAh — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

​„Musíme v první řadě ochránit zdraví obyvatel. Pokud bychom k těmto opatřením nepřistoupili, zdravotní systém by zkolaboval,“ konstatoval premiér.

Nové opatření se týká také pohybu osob. Doporučuje se, aby lidé omezili pohyb a kontakt na minimum. Na Twitteru napsal ministr zdravotnictví Roman Prymula, že výjimku mají nezbytné cesty za rodinou, nákup základního sortimentu a nutná pomoc blízkým a cesty k lékaři. Povolené jsou však vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na chatách v maximálním počtu 2 osob. Výjimku mají členové domácnosti a spolupracovníci. Omezení volného pohybu osob považuje Prymula za nejúčinnější formu prevence před epidemií.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/U3CCPkdkam — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Prymula promluvil i o kapacitě nemocnic. Ta je podle něj naplněna z 80 procent. Uvedl, že současnými opatřeními se prozatím reprodukční číslo snížit nepovedlo. To nyní činí 1,36. Z toho důvodu jsou nezbytná další opatření, dodal. Konstatoval, že přibývá nakažených seniorů, jelikož jen během října jich je 2000 ve 118 ohniscích.

„Rozhodli jsme se k opatřením, za která se všem omlouvám. Bohužel jsme v situaci, kdy je dramatický nárůst, a opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, nefungují,“ uvedl na konferenci Babiš.

Došlo by ke kolapsu

Co se týče přímého kontaktu veřejnosti se státní správou, ten je také omezen, a to na pět hodin dvakrát v týdnu.

Dodal, že pokud by k takovému opatření vláda nepřistoupila, kolem 7. až 11. listopadu by došlo ke kolapsu zdravotnictví. „Opatření jsou skutečně nezbytná. Ze všech testů, které provádíme, je třetina pozitivních,“ dodal Prymula.

Také vysvětlil, z jakého důvodu museli k takovým opatřením přistoupit. „Pokud se prostřednictvím operátorů podíváme na to, jaká je situace, mobilita klesla ve srovnání s březnem ne až tak významně, 50 procent v lepším případě, někde pouze 30 procent. Z toho je zřejmé, že opatření, která dnes vyhlásíme, jsme přijmout museli.“

„Omlouvám se podnikatelům, občanům, zaměstnancům, omlouvám se za to, že jsem v minulosti tuhle možnost vyloučil, protože jsem si neuměl představit, že se to může stát. Bohužel se to stalo a my musíme v první řadě ochránit životy našich občanů,“ řekl na konferenci Babiš.

Prymula také uvedl, že tato nová opatření však neznamenají lockdown. „Pokud hovoříme o opatřeních, která se realizují, většina zemí zavádí poměrně přísná opatření. Nehovořil bych o lockdownu, ten znamená uzavření celé společnosti v tom smyslu, že se zásadně omezuje průmysl, obchod, s výjimkou kritické infrastruktury nic jiného neexistuje a lidé jsou doma s tím, že mohou opustit příbytky třeba jen do 300 metrů. To je lockdown a to se tady nerealizuje,“ uvedl.

Další rekord

Co se týče situace s koronavirem v naší zemi, dnes padl opět rekord. V úterý v Česku přibylo 11 984 potvrzených případů covidu-19, což je nový nejvyšší nárůst. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 193 946 lidí, z toho se 79 108 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 113 219 nakažených, z nichž se 4 064 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných.