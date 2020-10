Zemřela hvězda Policie Modravy Zdeněk Dolanský

„Náš táta, Zdenda Dolanský, včera odpoledne odešel. Všem, kdo jste se ozvali, moc děkujeme, a vy všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte na něj a dejte si něco dobrého. Pokud bude možné uspořádat alespoň malou akci například ve spolupráci s Městskými divadly pražskými, ozveme se,“ napsal syn zesnulého Zdeňka, Jiří.

Zdeněk Dolanský absolvoval divadelní fakultu AMU. Po ní nastoupil do krátkodobých oblastních angažmá – Jihlavy, Liberce, Olomouce a Příbrami.

V roce 1986 pak přešel do pražského divadla E. F. Buriana. V něm působil až do jeho zrušení. Následně dostal nabídku od režiséra Miloše Horanského do Městských divadel pražských. Po roce pak přestoupil do Labyrintu, kde spolupracoval nejčastěji s režisérem Karlem Křížem. V Labyrintu pracoval do jeho zániku, ke kterému došlo v roce 1997.

Vidět jsme jej mohli i na jevištích divadel ABC a Rokoko, kde se uplatňoval ve středních rolích. Svou velkou hereckou příležitost ovšem dostal ztvárněním profesora Serebjakova ve Svojtkově inscenaci Strýčka Váni. Nutno podotknout, že na jevištích divadel byl vídán kolem padesáti let. Na svém kontě má více než 120 rolí klasického i současného divadla.

Na televizních obrazovkách byl viděn v Policii Modrava, Kriminálce Anděl nebo v Četnických humoreskách či Expozituře. Jeho syn Jan je také známý český herec.