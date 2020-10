Pomoc ze zámoří: Do Česka míří 28 amerických vojenských lékařů

Pomoci českým kolegům v boji s pandemií koronaviru přijedou odborníci z USA. Americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat 28 zdravotníků včetně lékařů. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by lékaři mohli dorazit příští týden.

„Snažíme se zajistit pomoc ze zahraničí. Přijde sem asi 28 amerických lékařů,“ uvedl Babiš (ANO) na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Podle slov ministra zdravotnictví bude tým vybaven vlastními ochrannými pomůckami.

Informace potvrdil rovněž český ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na svém profilu na Twitteru.

„Americká armáda nabídla pomoc ve zvládání epidemie koronaviru. Jednáme o příjezdu 28 vojenských lékařů a zdravotníků, kteří mají zkušenosti s bojem proti covid z USA. Nyní dolaďujeme konkrétní detaily,“ uvedl ministr.

Příjezd gardistů měl od minulého týdne s americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednávat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Poté, co zaslal žádosti do USA, přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Podle všeho by měli být američtí lékaři nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Předpokládá se, že pokud by byl zahájen provoz polní nemocnice, pracovali by v ní.

Spolupráce mezi českou armádou a Národní gardou v Texasu i Nebrasce se datuje do roku 1993. Prvotním cílem tehdy bylo pomoci české armádě připravit se na vstup do NATO . V rámci dlouhé spolupráce pořádají společná cvičení v České republice nebo Texasu.

Texaská a nebraská Národní garda jsou teritoriální součástí rezervních amerických ozbrojených sil. Jejich velitelé vzdušných a pozemních sil jsou jmenováni guvernéry jednotlivých států. Aktuálně slouží v texaské gardě zhruba 24 tisíc lidí, v té nebraské přibližně 4,5 tisíce osob.

Pomoc od jiných zemí

O další pomoci podle mluvčí ministerstva vnitra Kláry Dlubalové jedná Česko na úrovni Evropské unie i Severoatlantické aliance.

„Co se týká zpětné vazby u EU, vypadá to, že by nám mohla vypomoci ventilátory, spíše tedy vybavením,“ řekla Dlubalová.

V rámci krizového plánu NATO připravuje podobnou pomoc i sousední Německo. Podle ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové by Bundeswehr mohl do spojeneckých i partnerských zemí vyslat až 160 specialistů. Podle agentury DPA už spolková vláda vyčlenila pro plán potřebný personál. Především se jedná o zdravotníky.

„Myslím, že v rámci Evropy jsme solidární,“ uvedl s tím, že Česko například nebránilo jezdit pracovat za hranice zdravotníkům jezdícím za prací do Rakouska a Německa.

Počet nakažených v Česku

Na dotaz novinářů premiér Babiš odmítl, že by Česko na jaře nepomáhalo epidemii zvládnout více postiženým zemím, když nyní žádá o pomoc. Připomněl například pacienty z Francie, kteří měli být dopraveni do Česka, nakonec však nedorazili.

V úterý přibylo v Česku 11 984 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113 tisíc nakažených. Většina z nich má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných ale přibývá, momentálně jich je více než 4000, z toho 634 ve vážném stavu. S covidem-19 dosud v ČR zemřelo 1619 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Koronavirem se nakazil také Jan Hamáček, který současně zastává post šéfa krizového štábu. Testovat se nechal po setkání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), u kterého se test na koronavirus potvrdil v neděli. „Jsem doma v izolaci, ale pracuji dál online, včetně jednání vlády,“ uvedl na Twitteru Hamáček.