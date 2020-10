„Vláda již použila ten nejtěžší kalibr.“ Hamáček okomentoval situaci v Česku a vyloučil uzavření hranic

Vicepremiér Hamáček na začátek uvedl, že ve středu přijatá opatření jsou stejná, která zafungovala na jaře. Podle něj je však otázkou, jestli nemohla být přijata dříve. „Ukázalo se ale, že první opatření, se kterými jsme přišli, nezabrala, a proto jsme nasadili ta, která na jaře zafungovala,“ říká. Zároveň dodal, že další alternativy v debatě nebyly a vládní rozhodnutí bylo jednotné.

Politik také věří, že už nebude nutné přitvrdit a zavřít zemi jako Izrael.

„Věřím, že k tomu nebude třeba sáhnout, protože těch možností, jak přitvrdit, už moc není. Vláda již použila ten nejtěžší kalibr, který je. Kromě totálního vypnutí ekonomiky a celé země, což si nedovolili, kromě Izraele, nikde. Toto je maximum. Důvod je ten, že i když jsme masivně navýšili kapacitu nemocnic, prakticky jsme ji zdvojnásobili za cenu odkladu některých výkonů, tak se ukázalo, že počet nakažených stále roste. A když nic neuděláme, tak kolem 8. až 10. listopadu nám dojdou kapacity, nemocnice se přeplní,“ uvedl Hamáček v rozhovoru.

Zkolabování systému

Vicepremiér také uvádí, že cílem vlády je stlačení reprodukčního čísla na hodnotu 0,8. A právě tyto restrikce jsou podle něj jedinou možností, jak to dokázat. Pokud by toto číslo dál rostlo, pak by podle něj systém opravdu zkolaboval a byla by tady Lombardie nebo New York. Zároveň však dodává, že opatření jsou natolik razantní, že by měla zabrat.

„Současně ministr zdravotnictví řekl, jaké je kritérium pro uvolňování. Dokud ten systém nezareaguje a nedostaneme se na těch 0,8, tak se nedá uvažovat o jakémkoli uvolňování. Tím jdeme naproti dotazům těch, kdo sice nutnost opatření uznávají, ale chtějí vědět, dokdy budou trvat. Strategie boje s koronavirem, po které volá opozice, se dokončuje a představíme ji v nejbližší době,“ říká ministr a dodává, že výjimek z opatření je sice dost, ale jsou to většinou ty vyzkoušené z jara.

Zavření hranic

Podle Hamáčka se zatím neuvažuje ani o zákazu vycestování, protože situace v okolních zemích je lepší než u nás. Takže ani není důvod zavádět karanténu po návratu.

Vicepremiér také uvedl, že podle něj je téměř stoprocentní, že vláda bude žádat o prodloužení nouzového stavu.

Dalším českým problémem je ubývání policistů, hasičů a dalších členů integrovaného systému, kde se nemoc nebo karanténa členů šíří velmi rychle.

„Nákaza postupuje poměrně rychle, kolem 200 až 250 případů nemoci nebo karantény denně. Celý integrovaný systém je pod velkým tlakem. U hasičů, kterých je méně, je ten problém viditelnější. Jsou stanice, kde již nejsou kompletní výjezdy, takže se využívají i dobrovolné jednotky,“ říká.

Ochranné prostředky

Hamáček také okomentoval informace, že některé nemocnice hlásí problémy s rukavicemi. Podle něj je ochranných prostředků dost a rukavice jsou celosvětovým problémem. Ve státních rezervách ale podle něj zásoby jsou. „Nemocnice mají mít zásobu na dva měsíce, jinak si je musí nakoupit. Pokud by se ukázalo, že je díra na trhu, tak potom mohou požádat státní hmotné rezervy,“ upřesňuje.

Sám Hamáček po pozitivním testu na koronovirus cítí lehké nachlazení, podle něj teplotu nemá. Zvládá tak všechny své pracovní povinnosti.

Vysoký nárůst nakažených v Česku

Ve středu v Česku přibylo 14 968 potvrzených případů covidu-19, což je nový nejvyšší nárůst. Právě 15 tisíc včera na tiskové konferenci předpověděl premiér Andrej Babiš. Nemocí aktuálně trpí 124 040 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí téměř 209 tisíc nakažených covidem-19.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 56 773 lidí. Dosavadním českým maximem byl nárůst z úterý 21. října, kdy testy odhalily 11 984 nových případů covidu-19 za jediný den.

Ve středu však přibylo 14 968 nakažených, opět tak po víkendu silně roste počet infikovaných. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 208 915 lidí, z toho se 83 136 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 124 040 nakažených, z nichž se 4 417 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, 657 z nich je v těžkém stavu.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 739 obětí, nejvíce pacientů zemřelo v pondělí, kdy za jediný den do statistiky přibylo 100 mrtvých.