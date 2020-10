Metnar zachrání český lid? Usiluje o schválení americké nabídky na vyslání vojenských lékařů

„Požádal jsem premiéra o mimořádné svolání vlády. Měli bychom schválit americkou nabídku na vyslání vojenských lékařů a zdravotníků,“ stojí v příspěvku šéfa obranného rezortu na sociální síti.

Rovněž je politik zastáncem toho, aby země byla připravena přijmout další možné nabídky pomoci ostatních spojenců NATO a EU.

Uživatelé Twitteru reagovali na tuto zprávu po svém.

„To je radost nás mít za spojence. Když Itálie potřebovala pomoc, tak jsme je poslali do háje, a teď přijdeme s prosíkem,“ napsal Luboš Račanský.

„Že vám není hanba. Koukněte na svůj tweet z března, když jste odmítnul pomoc Itálii?“ zareagoval uživatel se jménem lostboy.

„Jak se vám se spojenci jedná a jak klidné máte spaní? Když jsme neměli žádný problém, minimum nemocných, tak jste se na spojence vykašlal,“ vyslovil stejný názor Jiří Melicherčík.

Další připomněli i něco jiného.

​„A linky, dary Tchaj-wanu, ty už máte doma?“ dotazuje se Karel Goldmann.

„Přidejte si tam taky dovezení a spuštění těch linek na roušky z Taiwanu,“ napsal Miloš Dlask.

„Vláda absolutních morálních i manažerských nul,“ zkritizoval vedení státu Petr Kutílek.

„A kde je V4?“ přišel s otázkou Petr Bechyňák.

„A myslíte, pane ministře, že ještě nějaký přijdou? Nebo nás výchovně kopnou do p.dele, jako to děláme setrvale my?“ vyslovil pochyby Tomáš Krejčí.

„Naprostý nesmysl. Ještě se pořádně nezapojila ani naše armáda a už budeme brečet na všechny strany? Polní nemocnice ještě ani neotevřela. Trapnost nad trapnost. Na co tedy vlastní armádu platíme???“ padly další dotazy od MichalP.

Za účasti Hamáčka

Dříve jsme psali o tom, že americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat 28 zdravotníků včetně lékařů.

„Snažíme se zajistit pomoc ze zahraničí. Přijde sem asi 28 amerických lékařů,“ prohlásil Babiš na tiskové konferenci.

Příjezd gardistů měl od minulého týdne s americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednávat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Poté, co zaslal žádosti do USA, přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Podle všeho by měli být američtí lékaři nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Předpokládá se, že pokud by byl zahájen provoz polní nemocnice, pracovali by v ní.

Spolupráce mezi českou armádou a Národní gardou v Texasu i Nebrasce se datuje do roku 1993. Prvotním cílem tehdy bylo pomoci české armádě připravit se na vstup do NATO. V rámci dlouhé spolupráce pořádají společná cvičení v České republice nebo Texasu.