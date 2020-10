„Plivání na 1. republiku a adorace monarchie.“ Zahradil zkritizoval módu „konzervativních” snobů

Šafr napsal, že rodinu krále Československá republika okradla podobně jako sociálnědemokratická vláda v Rakousku.

Zahradil sdílel výrok novináře a zareagoval ostrými slovy.

„Dobová móda ‚konzervativních‘ snobů: plivání na 1. republiku a adorace monarchie. Legionáře mají za vlastizrádce (zběhli a bojovali proti RU), Masaryka skoro za komunistu (zrušení titulů, pozemková reforma, odpor k církvi) atd.,“ napsal s dovětkem, že je to směšné, nechutné a v případě Šafra nepřekvapivé.

Komentátor toto hodnocení nenechal bez reakce.

„Honzo, co to je zase za fanatickou demenci. Ani trochu neplivu na první republiku, ani náznakem neplivu na legionáře, ani trochu neshazuju Masaryka. Naopak mám o něm v nové knize obdivnou kapitolu. Vy jste nemocný. A má to progresivní tendenci. Dělejte s tím už něco,“ přišel s obviněními novinář.

V odpovědi na to ho Zahradil ujistil v opačném stavu věcí.

V diskuzi nechyběly ani další pozoruhodné výroky.

„Oslavovat monarchii, která začala popravami, konfiskacemi a vyháněním do exilu a skončila světovou válkou, není intelektuální snobství. Je to hloupost a neznalost historie,“ napsal Pavel Kohout.

„Šafr byl vždycky gumák. To, co ze sebe plodí, to je obrovská paráda,“ napsal Matěj Hanke.

„Šafr je havlistický exot, ale až na to hodnocení legionářů, kteří de facto náš stát vybojovali, nic z toho, co uvádíte, není chybný předpoklad. Monarchie se akorát vnitřně vyčpěla, což nahrazovala neudržitelným absolutismem a Masaryk doopravdy byl rovnostář, pokrokář a levičák,“ uvedl uživatel se jménem založený postsametový kravaťák groyper II.

Mezi komentující jsou i takoví, kteří názor Šafra okomentovali jinak než Zahradil.

„Honzo, podle práva R-U byli legionáři vlastizrádci. Kdyby je zajali, šli by rovnou ke zdi. Většina Němců na konci I. republiky také zradila svou vlast. Tohle snad nikdo nezpochybňuje. Ale jak se říká, dějiny píší vítězové,“ vyslovil se Petr Ayeboua.

„Ale vždyť legionáři byli vlastizrádci, praděda a jeho bratr splnili do posledních dne přísahu císaři,“ souhlasil Jan Wiesner.

​„Pro dnešní dobu nepodstatné,“ konstatoval uživatel se jménem bob.

„Já v tom Šafrově komentáři nic takového nevidím, ale asi máte lepší zrak,“ stojí v poznámce The Imperialist.

„Jestli je Šafr konzervativec, tak já jsem japonský bůh srandy,“ poskytl humoristický pohled Jan Slezák.

Našli se i takoví, kteří kopli do Zahradila a jeho současné funkce.

„To je jako za komunistů, bylo to vaše, ale teď kolektivně naše a vy si…Co Lichtenštejnský vévodský palác, co postavil hrady a zámky na Moravě? Co kdybyste si postavil dům z peněz platu z EU, kterou ještě nesnášíte a stát by vám to zabral bez náhrady?“ ptá se Petr Jilemnický.