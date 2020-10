Ani na popáté…Čučkař Koudelka má znovu smůlu

Média přichází se zprávou o tom, že řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi se opět nepodařilo dostat povýšení do hodnosti generála. Ani na popáté to neudělal prezident ČR Miloš Zeman, povýšil ale například policejního šéfa Jana Švejdara nebo ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala.

„Ostatní nově jmenovaní generálové budou povýšeni k 27. říjnu,“ uvedl Zemanův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.

Současně potvrdil dřívější oznámení hlavy státu, že prezident opět nepovýší ředitele BIS Koudelku.

Připomíná se, že Koudelkovo povýšení vláda Zemanovi navrhla popáté. Zeman to dosud vždy odmítl.

Publikace ČT24 poznamenává, že kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ze strany Ruska nebo Číny, Zeman nezřídkadky podrobí kritice.

Dále se uvádí, že Zeman návrh vlády v minulosti nevyslyšel, přestože premiérovi Andreji Babišovi povýšení Koudelky slíbil.

Stanovisko předsedy vlády

„Mám na to jiný názor a nemám důvod ho měnit. Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme,“ okomentoval rozhodnutí Zemana již dříve Babiš.

Připomíná se, že Koudelka se vedení BIS ujal v srpnu 2016. Jeho předchůdcem byl Jiří Lang, který požádal o uvolnění z funkce a pak se dostal do čela Národního bezpečnostního úřadu.

Zeman je zastáncem odvolání Koudelky z čela tajné služby.

„Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné,“ poznamenal.

Na závěr se ve zmíněné publikaci lze dočíst, že jmenování do generálské hodnosti nebo povýšení do vyšší generálské hodnosti se týká 18 vojáků, policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby.

„Určitě to sledují všechny státy“

Na začátku října jsme psali o reakci bývalého velitele Vojenského zpravodajství generála Andora Šándora na zprávu o tom, že prezident Miloš Zeman nechtěl Koudelku povýšit do hodnosti generála a připravoval v souvislosti s tím argumentační materiál.

Šándor kritizoval totiž skutečnost, že se podobné rozepře dostávají do médií.

„I člověk neznalý prostředí tajných služeb si musí položit otázku, co se vlastně děje v BIS? Ve službě, která je podřízena vládě a prezident ji může úkolovat pouze s jejím vědomím. Nemělo by se toto ,špinavé prádlo’ (pokud je, sám nemám možnost to posoudit) prát mimo veřejnost?“ zeptal se Šándor.

Poznamenal však, že lidem je to všechno pravděpodobně jedno, ale nebezpečí spočívá hlavně v tom, že jsou ve světě lidé, kteří získanou informaci o tuzemské bezpečnostní službě mohou využít, a to nebude ve prospěch ČR.

„Určitě to sledují všechny státy, jejichž služby s BIS spolupracují, a také všichni lumpové, kteří by nám rádi ublížili,“ upozornil generál Andor Šándor.