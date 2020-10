Dva dny po sobě. Česko znovu hlásí přes 14 tisíc nakažených

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 56 773 lidí. Dosavadním českým maximem je nárůst ze středy 22. října, kdy testy odhalily 14 968 nových případů covidu-19 za jediný den.

Ve čtvrtek přibylo dalších 14 151 nakažených, druhý den po sobě tak počet nově infikovaných přesáhl 14 tisíc. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 223 065 lidí, z toho se 87 225 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 133 995 nakažených, z nichž se 4 777 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, 735 z nich je v těžkém stavu.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 845 obětí, nejvíce pacientů zemřelo ve středu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 113 mrtvých.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 30 tisíc testů denně, nejvíce testů bylo provedeno v pátek 16. října – 38 524.

Aktuálně se nemoc nejrychleji šíří na Zlínsku, kde je evidováno 924 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Královéhradecko (892).

Ve středu v Česku začala platit povinnost nošení roušek i venku na území obcí, jestli je člověk blíže než dva metry k jinému. Nařízení se netýká rodin a lidí při sportu. Roušky jsou povinné i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy své rodiny. Navíc je od čtvrtka zavřena většina obchodů a služeb, výjimky mají prodejny zajišťující běžný život. Lidé by také neměli chodit nikam jinam než do práce, do přírody nebo do obchodů.

Ursula von der Leyenová slíbila ČR 30 plicních ventilátorů

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová natahuje ruku pomoci České republice. Šéfka EK zemi slíbila 30 plicních ventilátorů a ujistila, že bude i další podpora.

„Česko prochází těžkými časy." Ursula von der Leyenová slíbila ČR 30 plicních ventilátorů stojí v prohlášení předsedkyně EU, které je zveřejněno na Twitteru.

V příspěvku politička sdílela video, kde uvedla, že je komise v kontaktu s dalšími členskými státy k zajištění dalších ventilátorů pro Českou republiku.

Ujistila, že nenechá evropské přátele o samotě v těchto těžkých časech.