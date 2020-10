„Vlastně to ukazuje, jak nízká je dnes hodnota vrcholného politika.“ Paroubek se pustil do Hřiba

Bývalý předseda vlády Jiří Paroubek se na portálu vaševěc.cz pustil do komentáře o primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi. Mimo jiné „ocenil“, jak se Hřib vyznačuje velkou schopností vylhat se a vykroutit se z jakékoliv nepříjemné situace. Toto individuum by podle Paroubka mělo okamžitě odstoupit.

Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek se ve svém komentáři věnuje chování pražského primátora Zdeňka Hřiba, konkrétně se věnuje jeho výroku o „párty na Hradě pro papalášskou smetánku“.

Dvojí metr novinářů

Podle Paroubka je obratnost Hřiba úžasná, ale zároveň se podivuje nad neschopností а dvojím metrem českých novinářů, kteří ho za jeho chování a výroky neženou k odpovědnosti.

„Když vidím, jakým způsobem žurnalisté prohánějí, ba pronásledují, za nejrůznější jeho výroky premiéra Babiše, považuji tento přístup k Hřibovi za opravdu poněkud podivný,“ diví se, jak čeští novináři přistupují dvojím metrem k různým politikům.

Následně politik připomíná Hřibův výrok o připravované oslavě 28. října na Pražském hradě, která nakonec letos neproběhne.

„Dne 13. října na svém Twitteru tento, z božího dopuštění a shodou nepříznivých náhod, primátor Prahy napadl připravovanou oslavu 28. října na Pražském hradě jako, cituji přesně: ‚Párty na Hradě pro papalášskou smetánku‘,“ připomíná Paroubek.

Hodnota vrcholného politika

Toto vyjádření bývalý premiér odsoudil a uvedl, že to vlastně ukazuje, jak nízká je dnes hodnota vrcholného politika. A diví se, že se „toto“ může stát pražským primátorem. „Představa Hřiba, že snad tato shromáždění (nebo jak on říká ‚párty‘) jsou akce, kde se nalévá koňak z konví a šlape se po zadek v kaviáru, je prostě vulgární. Vlastně to ukazuje, jak nízká je dnes hodnota vrcholného politika, pokud se ‚toto‘ může stát pražským primátorem,“ uvádí Paroubek.

Následně připomíná, že účastníky „párty“ na Hradě jsou vždy vyznamenávaní, kteří většinou ve svém životě dokázali něco velikého a ty všechny Hřib označil za „papalášskou smetánku“.

„Tito vyznamenávaní většinou uskutečnili ve svém životě něco velikého. Vždy bývají mezi vyznamenávanými účastníci zahraničního odboje, vynikající vědci, pedagogové, lékaři (tentokrát jich bude asi i více než v předešlých letech), umělci. Tentokrát měl být podle všeobecného očekávání oceněn státním vyznamenáním za celoživotní dílo Mistr Karel Gott. Tito všichni jsou podle Hřiba ‚papalášská smetánka‘,“ píše Paroubek.

Následně Paroubek píše, že Hřiba neomlouvá ani to, že svůj blábol na Twitteru zveřejnil již 13. 10. „Kdyby byl alespoň částečně kvalifikovaným politikem, spíše měl 13. 10. na svém účtu na Twitteru napsat, že jako formálně nejvyšší představitel hl. m. Prahy doporučuje v současné pohnuté době neuskutečnit slavnostní shromáždění na Hradě k 28. říjnu v obvyklé podobě. Ale Hřib je prostě Hřib. Jemu primárně šlo o politický útok na prezidenta a Hrad a všechny ty, kdo k němu snad mají pozitivní vztah anebo jej jen respektují,“ pokračuje.

Velké nic

Paroubek také hodnotí Hřibovo účinkování na magistrátu. Připomíná, že za dva roky působení na pražské radnici Hřib předvedl velké nic. A předpovídá, že do konce volebního období v Praze nebude uskutečněna žádná velká investice.

„Parta neschopných, která v současné době ovládá pražskou radnici, především díky Hřibovi zvládá jedno umění mistrovsky. Vylhat se z jakéhokoliv problému. Tím, že nedělají nic, tak ale těch otázek od žurnalistů mnoho není. Jejich spanilé rejsy do zahraniční politiky, hloupoučké a stupidní, jsou pražskou kavárnou nadšeně vítány,“ pokračuje v kritice Paroubek.

Na závěr svého komentáře Hřiba vyzývá k rezignaci.

„Za výroky, které Hřib použil vůči oceňovaným osobnostem tohoto státu a vůči slavnostnímu shromáždění státu k 28. říjnu, považuji za jediné možné řešení, aby toto individuum okamžitě odstoupilo z funkce primátora hl. m. Prahy,“ píše na závěr Paroubek.

Hřib pomáhá v nemocnici

Pražský primátor Zdeněk Hřib prohlásil, že od příštího týdne bude pomáhat v jedné z pražských nemocnic. Hřib má lékařské vzdělání. Chce prý nabídnout pomocnou ruku.

„Od úterý budu pomáhat v jedné z pražských nemocnic jako dobrovolník. Podobně jako mnoho dalších chci v této těžké době nabídnout pomocnou ruku. Lidé v nemocnicích teď potřebují veškerou naši podporu,“ napsal pražský primátor na svých sociálních sítích.

Podle jeho slov bude nehledě na jeho dobrovolnické aktivity postaráno o řízení města.

„Řízení města je zajištěno. Budu se i nadále účastnit jednání krizového štábu i městské rady. Hlavně teď chci ale pomoci a zužitkovat svou lékařskou kvalifikaci. Jsme v tom všichni společně. Bez rozdílu,“ myslí si.

Následně pražský primátor uvedl příklady, jak mohou lidé pomoci ostatním.