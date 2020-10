Prymula: Rezignovat nehodlám

„Opatření o omezování shromažďování platilo až od 6 hodin od rána, já jsem opouštěl tento prostor ve 23:30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo. V zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na dva metry. Jediné, co bylo technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí,“ prohlásil Prymula.

Následně se vyjádřil k tomu, o čem jednali s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem.

„Co se týká vlastního obsahu té schůzky, my jsme jednali skutečně narychlo, protože od rána už bylo omezené vycházení a omezené shromažďování, to znamená, že jsme řešili akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme v nějakém kontextu. Byla tam řešena otázka komunikace,“ uvedl s tím, že se dále řešila problematika plošného testování v Moravsko-slezském regionu.

„Na základě tohoto tedy ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil a z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán,“ uvedl na konci své tiskové konference ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Vyjádření premiéra Babiše

Ke skandálu, který vznikl okolo Romana Prymuly, se předtím vyslovil i předseda vlády Andrej Babiš.

„V situaci, kdy zdravotníci bojují v první linii, aby zachránili životy našich spoluobčanů, tak takováhle věc je absolutně neomluvitelná. Z toho důvodu jsem požádal pana ministra (Prymulu) o rezignaci. V případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Mě to velice mrzí. Já se za to omlouvám všem, je to nepřijatelné. Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru,“ prohlásil předseda vlády během své tiskové konference před několika hodinami.

Předseda vlády také informoval, že o vzniklé situaci okolo resortu zdravotnictví bude dnes jednat s prezidentem Milošem Zemanem.

Chyba pana ministra Prymuly je neomluvitelná. V době, kdy žádáme lidi o dodržování důležitých pravidel, kdy naši zdravotníci bojují v první linii, je takovéto chování naprosto nepřijatelné. Požádal jsem ho o rezignaci, a pokud tak neučiní, jsem připraven ho odvolat. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 23, 2020

