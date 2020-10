„Byl nedůvěryhodnou osobou a ministrem se stát neměl,“ uvedl Klaus o Prymulovi. Prozradil, jaký má být jeho nástupce

Jak informuje portál Echo24, Klaus zastává názor, že Prymyla se nikdy neměl stát ministrem a není důvěryhodnou osobou.

„Čtyřtýdenní ministr zdravotnictví Roman Prymula byl od počátku nedůvěryhodnou osobou a nikdy se ministrem stát neměl. Pochybnosti, které mnozí z nás měli od počátku, byly posíleny autoritářským jednáním, které stačil v této funkci za jeden měsíc předvést,“ stojí ve vyjádření exprezidenta, které obdržela dotyčná redakce.

Vyslovil se k postupům Prymuly a pravidlům, která byla zavedena za šéfování Prymuly na rezortu zdravotnictví.

„Strašil nás, ale z jeho chování je vidět, že svým slovům sám nevěřil. Zdiskreditoval nejen sebe, ale i všechna opatření, která prosadil,“ dodal Klaus.

Zemanův předchůdce se domnívá, že v současné době je nutné vybrat člověka, kterému se dá věřit. V této souvislosti posílá vzkaz premiérovi.

„Doufám, že předseda vlády do této funkce vybere věrohodného a racionálního člověka, který opustí destruktivní politiku plošných restrikcí, zastrašování a rozvratu naší ekonomiky a společnosti,“ zdůraznil Klaus.

Stanovisko premiéra a ministra

Co se týče názoru Andreje Babiše, ten chce mít do pondělka nového ministra zdravotnictví.

„V situaci, kdy zdravotníci bojují v první linii, aby zachránili životy našich spoluobčanů, tak takováhle věc je absolutně neomluvitelná. Z toho důvodu jsem požádal pana ministra (Prymulu) o rezignaci. V případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Mě to velice mrzí. Já se za to omlouvám všem, je to nepřijatelné. Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru,“ prohlásil předseda vlády.

Babiš poděkoval Prymulovi za jeho práci, uvedl, že je to odborník a byl významnou postavou při čelení první vlně koronaviru.

„Tahle chyba přišla v ten nejhorší čas. (…) Není zkrátka jiné řešení,“ prohlásil během tiskové konference Andrej Babiš.

Premiér zmínil, že je složité najít nové jméno na post ministra zdravotnictví tak, aby to byl dobrý manažer a zároveň odborník.

Prymula během své tiskové konference uvedl, že ze své strany žádná pravidla neporušil.

„Opatření o omezování shromažďování platilo až od 6 hodin od rána, já jsem opouštěl tento prostor ve 23:30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo. V zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na dva metry. Jediné, co bylo technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí,“ prohlásil Prymula.

Následně se vyjádřil k tomu, o čem jednali s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem.

„Co se týká vlastního obsahu té schůzky, my jsme jednali skutečně narychlo, protože od rána už bylo omezené vycházení a omezené shromažďování, to znamená, že jsme řešili akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme v nějakém kontextu. Byla tam řešena otázka komunikace,“ uvedl s tím, že se dále řešila problematika plošného testování v Moravsko-slezském regionu.