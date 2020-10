Okamura: Piráti poškozují zájmy ČR. Navrhují vyřadit ruské a čínské společnosti ze zakázky na dostavbu Dukovan

Poslanec a předseda SPD Tomio Okamura dnes věnoval svůj příspěvek dostavbě Dukovan. Kritizuje v něm Piráty, jelikož podle něj kvůli nim může být v Česku dražší elektřina. Co jim vyčítá?

Okamura ve svém příspěvku na Facebooku píše o tom, že kvůli Pirátům může být v Česku dražší elektřina. Vysvětluje totiž, že Piráti navrhují vyřadit ruské a čínské společnosti ze zakázky na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany.

„Zajistit to mají jejich pozměňovací návrhy k návrhu zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice. K tomu je třeba říci, že vyřazení nabídek některých uchazečů sníží konkurenční boj a může tím pádem zvýšit cenu zakázky a tím pádem i ceny elektřiny,“ napsal Okamura.

Dále dodal, že vyřazení ruských a čínských dodavatelů podporují kromě Pirátů také politici STAN, TOP 09, KDU-ČSL, ODS.

„Apriorně někoho vylučovat kvůli politické hysterii bez ohledu na kvalitu nabídky znamená poškozovat zájmy českých občanů a České republiky jenom proto, abychom vyhověli zájmům USA, které nás k vyloučení těchto států fakticky ústy svého ministra zahraničí vyzývaly,“ míní.

„Piráti poškozují zájmy České republiky. Například v Evropském parlamentu hlasovali pro to, aby Evropská unie omezila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 60 procent proti úrovním roku 1990, i když Evropská komise navrhovala 55 procent. Česká republika je z velké části závislá na uhlí a rovněž i na automobilovém průmyslu. Takovéto opatření zničí naši ekonomiku. Toto z českých europoslanců podpořili pouze Piráti!“ pokračoval s kritikou.

Dostavba bloku Dukovan

Podle jeho mínění hájí Piráti via facti zájmy Spojených států na úkor České republiky. Nutné je vybrat co nejlepší nabídku bez ohledu na tlak USA, uvedl Okamura.

Koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036.

Zájem o zakázku z Česka projevilo několik společností – Rosatom (Rusko), Westinghouse (USA), KHNP (Jižní Korea), EDP (Francie) a China General Nuclear (Čína).

Opozice požaduje vyřadit Rosatom a China General Nuclear z řad uchazečů, poukazuje na údajné bezpečnostní hrozby ze strany Ruska a Číny. Premiér Andrej Babiš však na její požadavky nepřistoupil. S jeho názorem se ztotožňuje i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „V zájmu ČEZ je mít soutěž co nejvíce uchazečů, kteří budou proti sobě soutěžit, a tím pádem se vzájemně nutit k vylepšování nabídek, protože potřebujeme získat co nejlepší nabídku nakonec. Z tohoto důvodu není zájmem ČEZ, aby kohokoliv vyřazoval,“ prohlásil.