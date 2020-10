Česko se dočká pomoci od Maďarska, které poskytne 150 plicních ventilátorů. Babiš si této „významné pomoci“ váží

Na sociální síti napsal premiér o této pomoci z Maďarska. „Maďarsko nám pomůže 150 plicními ventilátory. Díky, Viktore Orbáne, moc si téhle rychlé a významné pomoci vážím. Hasiči ventilátory v následujících dnech převezou do Správy státních hmotných rezerv, odkud budou rozvezeny do nemocnic dle potřeb,“ napsal na Facebooku.

Ve čtvrtek také přislíbila kvůli koronavirové situaci Česku Evropská komise celkem 30 ventilátorů. Severoatlantická aliance by pak podle ministra obrany Lubomíra Metnara měla schválit dodání 60 plicních ventilátorů z aliančních zásob do země.

Covid-19 v ČR

Jak uvádí ČTK, Česko má podle posledních dat v nemocnicích 1941 ventilátorů a kvůli pokračující pandemii koronaviru se neustále sleduje jejich volná kapacita. Asi v polovině října se udávalo, že kapacita klesla pod 50 procent, nyní je obsazeno celkem 51,4 procenta.

Ve čtvrtek přibylo dalších 14 151 nakažených, druhý den po sobě tak počet nově infikovaných přesáhl 14 tisíc. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 223 065 lidí, z toho se 87 225 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 133 995 nakažených, z nichž se 4 777 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, 735 z nich je v těžkém stavu.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 56 773 lidí. Dosavadním českým maximem je nárůst ze středy 22. října, kdy testy odhalily 14 968 nových případů covidu-19 za jediný den.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 1 845 obětí, nejvíce pacientů zemřelo ve středu, kdy za jediný den do statistiky přibylo 113 mrtvých.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 30 tisíc testů denně, nejvíce testů bylo provedeno v pátek 16. října – 38 524.

Ve středu v Česku začala platit povinnost nošení roušek i venku na území obcí, jestli je člověk blíže než dva metry k jinému. Nařízení se netýká rodin a lidí při sportu. Roušky jsou povinné i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy své rodiny. Navíc je od čtvrtka zavřena většina obchodů a služeb, výjimky mají prodejny zajišťující běžný život. Lidé by také neměli chodit nikam jinam než do práce, do přírody nebo do obchodů.