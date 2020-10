„Byl vtažen do léčky, aby oslabil pozici premiéra.“ Reakce na vysvětlení, proč se schůzka Prymuly nekonala ve Sněmovně

V souvislosti s restaurační kauzou ministra zdravotnictví Romana Prymuly premiér Andrej Babiš uvedl v rozhovoru pro Právo, že by se členové kabinetu neměli scházet mimo oficiální prostory, jako je kancelář nebo Sněmovna. Jak ale ukazují reakce některých politiků, jde o složitější záležitost.

Předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček na Facebooku přichází s pozoruhodnou informací ohledně schůzky Romany Prymula a Jaroslava Faltýnka s dalšími lidmi v pozdních večerních hodinách.

„Uprostřed všeobecného mediálního honu a jakési hysterie kolem včerejší ‚kauzy‘ se pokusím ještě jednou v klidu vysvětlit, jak je to s návštěvami v Poslanecké sněmovně. Dokonce ani některým kolegům to - soudě podle jejich reakcí – nedošlo,“ píše politik.

Vondráček upozornil na to, že do zmíněné budovy může vstoupit každý, kdo k tomu má oprávnění v podobě nějakého průkazu, což je bezpochyby poslanec i ministr.

„Nicméně schůzky, která se aktérům nepovedla, což tedy musím konstatovat taky, se neúčastnili sami. Takže setkání v takovém složení ve Sněmovně, jejímž jsem předsedou, až do odvolání povolené není,“ zdůraznil.

Příspěvek předsedy Poslanecké sněmovny vyvolal četné reakce sledujících.

„Vysvětlení logické a správné, ovšem pro ty, kteří tuto mediální štvanici rozpoutali a dále pečlivě živí, zbytečné. O těchto faktech se zřejmě v hlavním zpravodajské relaci naši 'nezávislé' ČT nedozvíme...“ souhlasil s Vondráčkem Vladimír Šeda.

„Pane Vondráčku, hlavně si už přejme pevné zdraví, pohodu a klid. Opoziční a novinářská štvanice už půjde přes mrtvoly, neštítí se ničeho!!!“ podpořila politika Eliška Bradáčová.

Další přišli s vysvětlením, proč k incidentu vůbec došlo, a připomněli v širším kontextu, jak se dodržují pravidla v zemi.

„Děkuji Vám!!! Jste jeden z minima politiků, který jedná rovně a snaží se vidět věci z různých podhledů a lidsky, takže jste pana ministra Prymulu a spol. hned neodepsal. Vidím to stejně jako vy a je mi z toho velmi smutno. Našel se obětní beránek, na kterého se svalí vše, co se doteď nepovedlo. Na náměstí nám tu demonstruje 2000 lidí bez roušek, 20 % lidí na nařízení kašlou a roznášejí virus. A přesto si dovolí hrubě urážet člověka, který pro nás za tento rok udělal mnoho dobrého. Držíme si palce, ať se koronavirová situace nezavrhne, kdo ví, co teď nastane,“ vyslovila se Katka Guthová.

„Tohle bije do očí!!! Lidé, co umějí trochu přemýšlet, je stále méně, obyčejná hysterie a vykonstruovaný problém s připraveným fotografem!!!“ zareagovala Martina Pavlíková.

„Mediální masáž a udělat vše, aby poškodili vládu. Za mě udělal dobře pan Prymula, že neodstoupil. Vše je nafouknuté,“ podpořila postup ministra zdravotnictví Alena Procházková.

Podle slov uživatelky Jiřiny Mrázkové, je to hysterie a mediální hon, jak lidé jsou od opozice zvyklí, chytají se všeho, jen aby mohli útočit, napadat vládu.

„Jste super chlap. Kdo chtěl pochopit, ten to pochopil. Pan profesor Prymula udělal bohužel chybu, ale domnívám že, že byl vtažen do léčky, aby oslabil pozici premiéra,“ napsala Marta Ahneová.

Našli se i tací, kteří se pesimisticky dívají na výběr nástupce Prymuly.

„Bohužel celá kauza vyvolává mezi lidmi obavy a nervozitu. Pan Prymula je odborník na své místě a těžko se v této nelehké době najde adekvátní náhrada. Udělal chybu, ale kdo ji nedělá a kdo se občas nenechá nachytat,“ okomentovala situaci Jana Seidlová.