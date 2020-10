„Já jsem se snažil vždy opatření maximálně dodržovat a neporušovat je.“ K Prymulovi se vyjádřil i Vojtěch

V rozhovoru pro CNN Prima News promluvil Adam Vojtěch o pochybení Romana Prymuly, které včera rezonovalo celým Českem. Prozradil také, zda by se chtěl, pokud by mu možnost byla nabídnuta, vrátit do čela resortu zdravotnictví.

Podle jeho mínění by měl být právě ministr zdravotnictví tím nejlepším z nejlepších v dodržování opatření, která sám nastolil.

„Je to bezesporu nešťastná věc. V této době, kdy situace je senzitivní, jsou zaváděna velmi restriktivní opatření, která je nutno dodržovat. Ministr zdravotnictví, jenž je tou hlavou a tváří těch opatření, která prosazuje, musí být ten nejlepší z nejlepších v jejich dodržování. Bohužel, tady k tomu podle všeho nedošlo, takže to považuji za nešťastné,“ uvedl Vojtěch.

Podle jeho mínění se on snažil vždy pravidla dodržovat a jít příkladem. Vysvětlil, že by měl být ministr zdravotnictví tím prvním člověkem, který by je měl dodržovat.

„Nevím o tom, že by mě někdy načapali, já jsem se snažil vždy opatření maximálně dodržovat a neporušovat je. Pokud ministerstvo zdravotnictví ta opatření nastavuje – a ministr zdravotnictví je má před veřejností obhajovat a vytvořit ve veřejnosti k opatřením důvěru – musí být tím, kdo je bude dodržovat jako první.“

Byl také překvapen samotným místem schůzky Prymuly a Faltýnka. Konstatoval, že on jako ministr zdravotnictví měl oficiální schůzky primárně na ministerstvu zdravotnictví. „Měli jsme často schůzky ve 2:00 či ve 3:00 ráno, když bylo potřeba v té nejkrizovější situaci. Takže nevím, proč schůzka neproběhla na ministerstvu zdravotnictví, ale v té restauraci,“ dodal.

Co se týče nástupců Romana Prymuly, podle něj by se mělo jednat o člověka, který bude resort znát a bude vědět, do čeho jde. A co se týče jeho návratu do ministerského křesla, ten v rozhovoru odmítl.

„Svou misi na ministerstvu zdravotnictví považuji za ukončenou. Chci se teď věnovat poslaneckému mandátu, pak řešit nějakou další životní dráhu, ale v tuto chvíli to určitě není na stole,“ uvedl.

Prymula nedodržel opatření

Páteční ráno se neslo v duchu zpráv o ministrovi Prymulovi, který byl vyfocen novinářem Blesku, jak ve středu večer opouští restauraci na pražském Vyšehradě, kde se nacházel se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Velký rozruch vyvolala především skutečnost, že Prymula na sobě neměl roušku a to, že navštívil restauraci, které ale mají být podle jeho vlastního nařízení zavřené.

Na Prymulův čin zaznívala kritika taktéž z opozice, která vyzývala ministra, aby okamžitě odstoupil. Například ministr vnitra Jan Hamáček považuje ignorování nošení roušky za absolutní výsměch občanům země. Zdůraznil, že je to jednoznačně neomluvitelné selhání.

Premiér Babiš po této eskapádě vyzval Prymulu k tomu, aby rezignoval. Pokud tak neučiní, odvolá jej sám. Nutno podotknout, že na tiskové konferenci však Prymula uvedl, že žádná opatření neporušil a rezignovat nehodlá. Po schůzce s prezidentem Zemanem premiér uvedl, že prezident jeho návrh na odvolání akceptuje a přijme nového kandidáta v úterý.