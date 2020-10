„No t...l, pojďme na 20000“. Foto u Náplavky pobouřilo Facebook. Další selhání pražského magistrátu aneb...?

„Náplavka teď. V pondělí asi přijde nějaké to překvapivé opatření... Jinak primátor Hřib mi včera řekl, že chtějí farmářské trhy omezit, ale jen výzvou ze strany Magistrátu,“ stojí v příspěvku autora.

Lidé v reakci na to přišli s pesimistickou prognózou.

„No tvl, pojďme na 20000,“ věští zvětšení počtu nákaz Pavel Vejsada.

V poznámkách nechyběly slova spojená se skandální situací, do níž se dostal ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Ať konečně vláda vidí, že příklady táhnou a že včerejší mediální bouře nebyla jen tak. Je to takové referendum o Prymulovi,“ napsal Ondra Šrámek.

„Tak se nám hezky podařilo odstranit Prymulu, tak teď už je to v pohodě, ne? Stejně ten virus přece neexistuje... Dementi vylízaný... Nejtupější národ na světě...“ vyslovil se Miroslav Ambroš.

„Tady sypeme chudáka Prymulu, Csáková nominuje svou ministryni Zdravého rozumu a lidi pak skočej do grupáče. Ale co, domácí cibule, česnek nebo červená řepa pomůžou třeba víc,“ přidal dávku ironie Kubayz Kruliš

Spousta poznámek byla adresována českému národu nebo obyvatelům hlavního města.

„My jsme opravdu nepoučitelní. Nouzový stav, státy řeší, jak nám Čechům pomůžou, posílají na pomoc své lékaře, posílají plicní ventilátory, staví se polní nemocnice… a my? My se na trhu chováme, jako by se nic nedělo a vlastně se nás to celé netýkalo. Být cizím státem a vidět tohle (plus přečíst, jak my Češi jsme v nouze ochotni pomáhat jiným státům), tak po nás ani nevzdechnu...“ zareagovala Lucie Bočanová.

„Lidé jsou hloupí. Nikde by se neměli mačkat, ani v obchoďáku, ani na Náplavce. Stále jim nedochází, že ty věci mohou ovlivnit pouze sami svým chováním,“ upozornila Ida Ka.

„Já jsem si armageddon představoval jinak sice, ale Pražáci to zvládají svižně i sami bez meteoritů a sopek,“ zažertoval Martin Juki Jyrkinen.

Nechybí drsná slova na adresu pražského primátora Zdeňka Hřiba a radnice.

„Hřib a celá jeho strana je banda tupých a dementních vyžírků. Zatím mimo kritiky a házení špíny všude kolem neudělali vůbec nic,“ uvedl Julius Vajda.

„Selhání magistrátu,“ konstatoval Viktor Žižkoff.

Mezitím server Novinky informoval o této akci s tím, že krásné počasí a potřeba zásobit domácnost vyhnala spoustu lidí nakupovat na trhy, jejichž konání není zakázáno.

„Jsme plnohodnotnou součástí zásobování obyvatel potravinami,“ prohlásili pořadatelé pražských trhů, společnost Archetyp, podle níž je nakupování na čerstvém vzduchu mnohem bezpečnější než v uzavřeném prostoru.

Upozornili rovněž návštěvníky, aby nákup na Náplavce nebrali jako společenskou událost.