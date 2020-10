Ovčáček ohodnotil vedení hlavního města Česka. Praha pláče, říká

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček okomentoval pro Expres.cz výrok Zdeňka Hřiba o dříve avizovaném předání státních vyznamenání a prozradil, co si myslí o koalici, která nyní vede Prahu, a samotném primátorovi města.

Pražský primátor se minulý týden ostře vyslovil k plánům Hradu ohledně udělení státních vyznamenání 28. října. V době, kdy kvůli koronaviru platí pro Čechy omezení, je to ukázkou pohrdání občany, uvedl k věci Hřib.

„Přestože pro dolních 10 miliónů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude párty pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová,“ tweetoval politik.

Další ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 miliónů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude párty pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová.https://t.co/Yy9Xtorh5A — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 13, 2020

Kvůli tomuto výroku se do primátora pustil hradní kancléř Vratislav Mynář, který označil porovnání vyznamenaných s prasaty za největší urážku v historii udělení státních vyznamenání, a nutil tím Hřiba, aby svá slova vysvětlil.

„Můj výrok o hladovém praseti se rozhodně netýkal vyznamenaných osobností, ale jarní nelegální zabijačky pana Mynáře,“ odkazoval primátor na akci, kterou kancléř uspořádal v dubnu během nouzového stavu, a dodal k tomu, že jeho slova byla překroucena.

Můj výrok o hladovém praseti se rozhodně netýkal vyznamenaných osobností, ale jarní nelegální zabijačky pana Mynáře. Ten má slova nepravdivě překroutil. Původně plánované oslavy 28. října jsem označil za ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 22, 2020

K věci se nakonec vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Dle něj jsou výroky Hřiba nízkým a ubohým krokem, stejně jako i vysvětlení, která tomu následovala. „Pan primátor velmi dobře věděl, že se na Hradě neplánuje konat žádná oslava, raut nebo párty,“ sdělil Ovčáček pro Expres.cz.

„Zaznamenal jsem jeho aroganci k opozici nebo k lidem s jiným názorem. Šokující například bylo, když mariánský sloup přirovnal ke Stalinovu pomníku. Praha se za jeho vedení zastavila (…) A pokud jde o pražskou koalici, kde se mezi sebou hádají, je to názorná ukázka, jak by vypadala vláda tzv. demokratických stran. Teď pláče Praha, pak by plakala celá republika,“ dodává hradní mluvčí.

Připomeňme, že na slova pražského primátora dříve také reagoval bývalý premiér Jiří Paroubek. „Představa Hřiba, že snad tato shromáždění (nebo jak on říká ‚párty‘) jsou akce, kde se nalévá koňak z konví a šlape se po zadek v kaviáru, je prostě vulgární. Vlastně to ukazuje, jak nízká je dnes hodnota vrcholného politika, pokud se ‚toto‘ může stát pražským primátorem,“ uváděl Paroubek s tím, že ze strany pražského primátora šlo o politický útok na prezidenta, Hrad a „všechny ty, kdo k němu snad mají pozitivní vztah anebo jej jen respektují“.

Poznamenejme také, že dle slov kancléře Mynáře letošní udělování státních vyznamenání neproběhne.