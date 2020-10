Bulvár jako strážce morálky a skutečný tvůrce vládní politiky? Bašta vysvětlil, proč kauza Prymuly zrodí extrémní výkyvy

Diplomat a analytik Jaroslav Bašta zveřejnil pro portál První zprávy svůj pohled na schůzku ministra zdravotnictví Romana Prymuly a dalších osob v restauraci na Vyšehradě. Dospěl k závěrům, které by mohly i šokovat.

„V době koronavirové tam vidím dva problémy, z morálního hlediska jeden horší než druhý,“ uvedl na začátek komentáře autor.

Dodal, že se setkání odehrálo v prostorách gastronomického podniku, který měl být uzavřen, nicméně s ministrem a jeho kolegy tam seděl nájemce objektu jako hostitel.

„Takže to všichni zúčastnění mohli vnímat jako soukromé posezení,“ podotkl Bašta.

Poté analytik přichází i s hlubším popisem situace, do níž se dostal šéf českého zdravotnictví.

„Ovšem někdo to prásknul bulváru. Tím se s jednodenním zpožděním vše rázem změnilo. Náhle šlo o restauraci otevřenou v době, kdy jsou všechny ostatní zavřené, aktéři schůzky určitě neměli nasazeny roušky, protože ministr šel přes dvůr bez ní a (ó hrůzo) nasadil si ji až v autě. Výsledkem této aféry bude nejenom výměna nepopulárního (až nenáviděného) ministra, ale nejpozději počátkem příštího roku pád vlády,“ emotivně poznamenal Bašta.

V této souvislosti uvedl i důvody možného stavu věcí. Podle jeho slov se jedná o to, že vyděsit a ovlivnit současného pana premiéra je tak snadné a vůbec není nákladné.

„Stačí pár komentářů a fotografií, najít ochotného práskače (či provokatéra), a náhle se z bulváru stane strážce morálky a skutečný tvůrce vládní politiky,“ podotýká diplomat.

Poté přichází s nečekanou předpovědí rozvoje politické situace v zemi.

„Bude-li tento trend řízení věcí veřejných v době nejtěžší krize za posledních 30 let pokračovat, pak za stávajícího rozložení politických sil vidím jediné racionální řešení – nominovat na předsedu budoucí úřednické vlády Pavla Novotného z Řeporyjí,“ píše.

Dodal, že z hlediska řešení problémů s pandemií to žádný dopad mít nebude, protože krize dál poběží samospádem.

„O Vánocích 2 000 mrtvých denně, jak prognózuje evoluční biolog J. Flégr,“ zdůraznil.

Domnívá se, že vláda přestane mít potíže s bulvárem, naopak bulvární noviny začnou mít problém s vládní politikou, která neponechá prostor pro vlhké sny českých novinářů, protože je neprodleně uskuteční.

„Propad do totálního chaosu by pak byl jen asi dvakrát rychlejší než za působení současné vlády, takže již na jaře by se mohlo najít řešení krizové situace,“ věští analytik.

Jak vyplývá dál z jeho komentáře, diplomat nevylučuje, že s příchodem zimy a tragických dopadů pandemie budou vládní politiku jako celek ovlivňovat vnější zásahy typu Prymula na Vyšehradě.

„Protože takové ovlivňování je snadné a laciné. Výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny v příštím roce pak nebude dosavadní Sněhurka (ANO) a osm trpaslíků, ale devět subjektů, které přesáhnou pětiprocentní hranici,“ varuje Bašta.

Na závěr přichází s resumé, kde ironie diplomata dosahuje svého vrcholu, i když s dodáním kapky sebeironie.

„Na to, abych si dokázal představit budoucí českou politiku, mám příliš málo fantazie,“ uvedl.