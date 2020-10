„Roušku jsem neměl dvě sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil.“ Prymula připustil, že rezignuje sám

Připomeňme, že předseda vlády Andrej Babiš vyzval Prymulu k rezignaci už v pátek. Šéf zdravotnictví však tehdy odmítl podat demisi. Premiér v této situaci prezidentu Miloši Zemanovi podal návrh na jeho odvolání.

Podle názoru Prymuly, k žádnému porušení z jeho strany nedošlo.

„Ještě přes víkend si to rozmyslím. Není vyloučeno, že zítra (v pondělí, pozn. red.) oznámím rezignaci sám,“ uvedl.

Publikace odkazuje na výňatky z Ústavy ČR (články 73,74), z nichž lze vyvést, že v případě Prymuly půjde spíše o gesto, protože prezident již má návrh na jeho odvolání a podle legislativy má předsedovi vlády vyhovět.

V rozhovoru politik uvedl, že na osudovou schůzku dostal pozvání od šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. Tématem jednání bylo plošné testování, příjezd vojáků z USA, v širším kontextu se diskutovalo o opatřeních celkově.

Prymula v rozhovoru přiznal, že nemá představu, kdo by mohl být jeho nástupce. Ani k osobě Jana Blatného, o němž se hodně momentálně spekuluje, nemohl říct žádné detaily.

Padla otázka, jestli teď budou lidé všechna nařízení dodržovat, když ministra zdravotnictví viděli bez roušky.

„Já myslím, že lidé na to kašlali doposud. Roušku jsem neměl dvě sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil,“ zdůraznil politik.

Pohled na řešení problému

V souvislosti s šířením nákazy nechyběl ani dotaz ohledně situace s vakcínou.

Podle slov Prymuly zatím nebyla kompletní zpráva.

„Požádal jsem o stručné představení, jak dopadla první klinická fáze. Ale kompletní zpráva zatím nebyla dodána,“ podotkl.

Co se týče tisícových nárůstů nakažených, ministr věří v poněkud lepší vyhlídky.

„Opravdu by mělo dojít k tomu, že v tuhle chvíli podle modelových situací by křivka měla začít klesat dolů,“ poznamenal s tím, že tento proces může být dlouhodobější.

Současně ministr nevyloučil tvrdší opatření, pokud nebude pokles dostatečný. Na druhou stranu si nemyslí, že by to měl být úplný lockdown.

K možnosti třetí vlny Prymula uvedl, že ten virus nezmizí.

„Takže tady bude cirkulovat v nějaké podobě do doby, než proočkujeme určitou část populace,“ prohlásil.

Doplnil, že by lidé měli pochopit, že je to jediná možnost, jak se zbavit toho, co představuje v současné době obrovský problém.

„To je skutečně jediná reálná cesta z toho ven,“ zdůraznil.