Švíhlíková: Lockdown znamená selhání vlády. Hlavní je ochrana zdraví národa, ne ekonomiky

„Vláda se dlouho snažila kličkovat jak zajíc, mezi ekonomikou a mezi zdravím lidí. Bohužel tím jednak vyslala veřejnosti naprosto zmatené signály, navýšila nedůvěru v ekonomice, ale hlavně nastavila výběr, který v reálu neexistuje. Copak nevidíme zahraniční zkušenosti? Ty přeci jasně ukazují, že pokud někdo zvládl pandemii, tak to byly ty země, které žádný takovýto výběr nečinily – soustředily se plně a maximálně na zdraví a životy občanů jako na prioritu. Protože priorita zdraví znamená důvěra občanů i firem, neomezují své výdaje, nemění silně spotřební zvyklosti, není potřeba vytvářet hromady podpůrných programů,“ uvedla v rozhovoru pro Parlamentní listy vlivná ekonomka.

Částečný lockdown ekonomiky podle jejích slov znamená selhání. Životy lidí prý bylo možné chránit za daleko menší cenu, pokud by se včas použila preventivní opatření. Ve finále se údajně vše celé akorát prodraží a hrozí scénář, kdy dojde ke kolapsu zdravotnictví.

Podle jejích slov je důležité, aby česká vláda nedělala hrubé zásahy do daňového systému, jinak může dojít k ohrožení udržitelnosti veřejných financí.

„Důležité je, aby vláda nedělala dlouhodobé daňové změny, které fatálně narušují udržitelnost veřejných financí – ergo i obcí a krajů, plus aby dokázala dát ekonomice, nám všem, směr. Pořád platí, že každá krize je šance ke změně. Jenže bohužel, vláda se prozatím chová tak, že chce násilím ekonomiku vrátit k začátku března. To nebude fungovat,“ myslí si Švihlíková.

„Fatální pro ekonomiku i společnost bude, když se nepodaří dostat zdravotní situaci pod kontrolu. Bohužel i od některých členů vlády slýchám, že jsme v jakémsi zvrhlém trade offu, ve výměně typu – tolik a tolik mrtvých za tolik a tolik HDP. To je absolutní nesmysl a jeden z důvodů krize, ve které teď jsme. Zdraví lidé rovná se fungující ekonomika, růst nákazy rovná se nefunkční ekonomika,“ prohlásila v rozhovoru pro portál.

Ekonomka poukázala na možnou vlnu privatizací ve zdravotnictví. Na něho si prý kvůli velkému množství peněz, jež se v něm točí, brousí zuby někteří investoři.

Švihlíková se rovněž vyjádřila k plánovanému rozpočtu na příští rok. Ten by podle předpokladů mohl mít deficit až 320 miliard korun. Návrh rozpočtu ale postrádá makroekonomický rámec, říká.

„Nemá to žádný makroekonomický směr, vláda takříkajíc nedrží volant. Pravděpodobné jsou novely, poslaneckými návrhy za pochodu, zoufale je podseknutá strana sociálních výdajů, o aktivní politice zaměstnanosti nemluvě. Nejvíc mi vadí, že vláda se naprosto smiřuje, nebo někteří to možná i vítají, že se přerušuje mzdová konvergence. Pro příští roky počítají s poklesem náhrad zaměstnanců, což je jeden z klíčových makroekonomických indikátorů. Pro mě je to až nepochopitelné – vláda anuluje politiku, kterou dělala tři roky, a místo toho najíždí na program ODS Modrá šance,“ prohlásila Švihlíková.

V závěru vyzvala, aby lidé s penězi nakládali opatrně a snažili se podpořit místní výrobce a český průmysl.

„To, že domácnosti posílily úspory, je logický krok, bohužel posílený tím, že vláda udělala jen málo pro to, aby snížila nejistotu v ekonomice. Ti, kteří mají finanční prostředky, by měli zvážit podporu kvalitních českých firem – ať už je to přes nákup u výdejového okénka jejich oblíbené restaurace, nebo přes e-shop. Zamyšlení se nad tím, kam dávám své peníze, je v krizi důležitější než kdy jindy,“ konstatovala v rozhovoru Ilona Švihlíková.

Rozpočet pro rok 2020

Vláda v důsledku jarní koronavirové krize aktualizovala rozpočet pro letošní rok. Ten byl schválen s deficitem o rozměru 500 miliard korun. Vláda tento krok ospravedlnila tím, že potřebuje prostředky pro účinný boj s dopady epidemie nového koronaviru.