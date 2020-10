Podle Babiše přijatá opatření nefungují. Vláda bude muset přitvrdit, pokud se nic nezmění

Babiš ve svém 17 minut dlouhém videu promluvil o mnohých tématech. V první řadě však vyzval všechny, aby dodržovali opatření a vysvětlil, jak se věci v současné chvíli mají.

„Vážení spoluobčané, pokud nebudeme všichni dodržovat opatření, hrozí nám další významná omezení. Bez spolupráce s občany to nemůže zvládnout žádná vláda na světě. Prosím, sdílejte,“ napsal Babiš v popisku ke svému videu.

Hned v úvodu mluví o tom, že nemá pro občany dobré zprávy, jelikož čísla u nás stále rostou a pandemie tak rozhodně není na ústupu. Přiznal také, že opatření přijatá vládou zatím nefungují.

„Naše čísla jsou katastrofální a ta opatření, která jsme přijali na vládě, zatím nefungují. A musel by se asi stát zázrak, aby zafungovala,“ prohlásil.

„Bohužel názor našich občanů se zásadně měnil,“ prohlásil Babiš s tím, že na jaře lidé opatření podporovali, zatímco nyní tato podpora zásadně spadla.

Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je podle něj i zvýšená mobilita českých občanů. Situaci se snažil srovnat s dubnem, kdy jsme byli jako občané mnohem ukázněnější. Argumentoval tak například fotografiemi ze včerejších trhů, které se konaly na pražské Náplavce a na kterých lidé ve velkém nakupovali.

Narážel tím zejména na to, že od čtvrtka u nás platí omezený pohyb osob. I tak ale lidé mohou chodit ven do přírody, do zaměstnání, vodit děti do školek, chodit nakupovat či jet k lékaři. Jejich pohyb totiž není omezený vzdáleností. Navíc je velká část obchodů stále v provozu. Kromě potravin a lékáren například i drogerie nebo domácí potřeby.

Zpřísnění opatření opět ve hře

Tento stav se ale Babišovi zřejmě moc nelíbí a zmiňuje přísnější opatření.

„Příští týden bude klíčový. A pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbude, jenom ta opatření ještě přitvrdit. Bohužel,“ uvedl.

Uvedl však, že to jsme nechtěli a že naším společným cílem je zploštit křivku epidemie, abychom mohli Vánoce prožít za nějakých normálních podmínek.

„Já tady nic nebudu slibovat, protože já nevím, co bude s tím virem, nevím,“ přiznal premiér a dodal, že i jinde v Evropě je problém.

Světlem na konci tunelu je podle něj vakcína . Předběžně se uvádí, že by mohla být k dispozici od prosince a naše republika by mohla dostat půl milionu vakcín. Předně by však měli být očkováni lidé na 65 let, pacienti s chronickými chorobami, zdravotníci nebo zaměstnanci v sociálních službách. Celkem 3,5 milionu dávek, objednaných v Evropské unii, by mělo vystačit pro 1,75 milionu obyvatel.

Babiš ale znovu všechny vyzval, aby brali pandemii vážně a zopakoval současná čísla – tedy kolik lidí je aktuálně hospitalizováno v nemocnicích, kolik z nich je ve vážném stavu apod. Zdůraznil, že pokud se nic nezmění, mohlo by dojít ke kolapsu zdravotnictví. A nepomohou tomu ani kapacity, které vláda nyní navýšila.

Premiér se zmínil také o testování a trasování. I když i zde byly navýšeny kapacity, nestačí to, a ministerstvo zdravotnictví bude podle něj muset zapracovat na urychlení trasování a testování.