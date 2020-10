Za neděli Česko hlásí 7 301 nových případů nákazy koronavirem. Přibylo hospitalizovaných pacientů, i obětí

Z nových údajů, které Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svém webu hodinu po půlnoci vyplývá, že se u nás k dnešnímu dni covidem-19 nakazilo celkem 258 097 osob. Takový je stav od chvíle, kdy u nás v neděli 1. března vypukla epidemie a objevily se první tři případy. Jak již bylo uvedeno, denní nárůst za neděli činil 7301 nových případů a aktuálně se tak s koronavirem léčí 158 515 pacientů.

Zaměříme-li se na nemocnice, s koronavirem je v současné chvíli hospitalizováno 5 345 osob, z nichž se 800 osob nachází v těžkém stavu. Nemocniční zařízení tak během včerejšího dne zaznamenaly nárůst 31 hospitalizací.

Pokud jde o nemocnice, často se v souvislosti s kritickou situací hovoří o možném kolapsu zdravotnických zařízení. Připomeňme však, že Česká republika má v Evropské unii nadprůměrný počet nemocničních lůžek v přepočtu na obyvatelstvo. Podle Eurostatu naše země disponuje 411 lůžky na 100 tisíc obyvatel, zatímco průměr EU činí 372,2.

Bohužel během včerejšího dne vzrostl také počet obětí. Do statistik bylo ke včerejšímu dni nově zapsáno 71 úmrtí, a tak naše země hlásí již 2 201 mrtvých. Nutno však podotknout, že se jedná o průběžná čísla, která by statistici měli doplnit během několika příštích dní. Připomeňme, že zatím nejčernějším a nejsmutnějším dnem koronavirové epidemie, co se počtu úmrtí týče, je středa se 121 mrtvými. V průměru tak u nás v současné době v souvislosti s nákazou zemře sto osob denně.

Dobrou zprávou ale je, že se zvyšuje počet vyléčených pacientů. Těch je k dnešnímu dni celkem 97 381, což znamená, že jich během neděle přibylo 88.

Co se týče počtu provedených laboratorních testů, zatím se toto číslo zastavilo na hodnotě 2 058 256. Během dnešního dne by však mělo být aktualizováno.

Babiš: Vláda bude muset přitvrdit, pokud se nic nezmění

Včera se na Facebooku i YouTube objevilo video českého premiéra Andreje Babiše, v němž dotyčný rozebíral současnou koronavirovou situaci u nás. Podle jeho slov bude vláda muset přitvrdit opatření proti šíření covidu-19, pokud se nestane zázrak.

Babiš ve svém 17 minut dlouhém videu promluvil o mnohých tématech. V první řadě však vyzval všechny, aby dodržovali opatření a vysvětlil, jak se věci v současné chvíli mají.

„Vážení spoluobčané, pokud nebudeme všichni dodržovat opatření, hrozí nám další významná omezení. Bez spolupráce s občany to nemůže zvládnout žádná vláda na světě. Prosím, sdílejte,“ napsal Babiš v popisku ke svému videu.

Hned v úvodu promluvil o tom, že nemá pro občany dobré zprávy, jelikož čísla u nás stále rostou a pandemie tak rozhodně není na ústupu. Přiznal také, že opatření přijatá vládou zatím nefungují.

„Naše čísla jsou katastrofální a ta opatření, která jsme přijali na vládě, zatím nefungují. A musel by se asi stát zázrak, aby zafungovala,“ prohlásil.

Následně přiznal, že by mohlo dojít ke zpřísnění opatření, pokud se nic nezmění. Zmínil se i o tom, že lidí často nedbají na opatření a omezení nedodržují.

Stavba polní nemocnice v Letňanech byla dokončena

Včera se na twitterovém účtu Armády ČR objevila informace, že byla dokončena práce na záložní nemocnici v pražských Letňanech. Již v minulosti jsme uváděli, že tato nemocnice postavená v halách letňanského výstaviště bude sloužit pro pacienty s nemocí covid-19. Údajně v ní má být k dispozici až 500 lůžek.

Dokončili jsme práce na záložní nemocnici v Letňanech. Ani při vysokém nasazení ale nezapomínáme na 3R (ruce, roušky, rozestupy). Připojte se k nám. #JsmeArmada pic.twitter.com/joLsf0C6KH — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 25, 2020

To, jestli bude tato nemocnice uvedena do provozu, záleží na vývoji koronavirové epidemie. Je však možné, že se nebude jednat o jedinou nemocnici tohoto typu – podle premiéra Andreje Babiše totiž vláda ještě zváží vybudování další polní nemocnice na Moravě, a sice v Brně.