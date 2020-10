Panebože, proč nemůžeme měsíc vydržet doma, běduje Babiš. Pokud chcete normální Vánoce, respektujte opatření, vzkazuje

Premiér Andrej Babiš (ANO) vidí problém v tom, že lidé nerespektují nařízená opatření. Musí proto zpřísnit. Podle něj by firmy měly nechat své zaměstnance povinně testovat. V rozhovoru pro MF DNES se vyjádřil i ke kauze ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO).

Na úvod rozhovoru Babiš opět uvedl, že schůzka Prymuly se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem byla chyba. O obsahu schůzky nemá žádné další informace.

„Mně bylo řečeno to, co říkají veřejně. Platí ale, že ministr nemá jednat s lidmi mimo svůj úřad nebo Sněmovnu. Celé to byla chyba a mě to mrzí, protože pan Prymula byl tváří první vlny,“ řekl Babiš s tím, že to není „až tak důležité“, co se na schůzce řešilo.

Po jeho konci ve vládě premiér chce, aby s Prymulou nadále spolupracoval. Oba se již domluvili, že bude působit v mezinárodním expertním týmu. „On je samozřejmě teď pod tlakem. Lidi mu vyhrožují, snaží se demonstrovat před jeho bydlištěm. Má to dopad na celou jeho rodinu,“ popsal jeho situaci Babiš.

Zda bude chtít, aby Faltýnek rezignoval i na funkci předsedy poslaneckého klubu, neodpověděl.

Současná opatření nestačí

I navzdory přísným opatřením se zatím nedaří zploštit křivku vývoje koronaviru. Podle Babiše za to mohou četné výjimky, které nová nařízení provázejí. Kritizoval i občany za to, že se nadále hloučkují.

„Musíme se znovu podívat na výjimky, které v současné době máme. Předpokládám, že ta opatření se zpřísní, protože když jsme viděli, co se děje třeba na náplavce, tak to je neuvěřitelné,“ řekl Babiš o farmářských trzích.

Jaká opatření se ještě zpřísní, má úkol vypracovat Prymula. „Lockdown“ ale nechce. Nevyloučil, že by firmy musely testovat své zaměstnance na covid-19.

„Úplný lockdown si já osobně neumím představit, ale mohou být přijata opatření, že by firmy měly povinnost testovat, ale já nejsem epidemiolog, nechci to navrhovat. Vidím ale, že opatření zatím bohužel nefungují,“ poznamenal s tím, že mnohá opatření lidé ignorují.

„Lidi ta opatření nerespektují, přitom nejlepším opatřením je nemít žádný kontakt. Když se s nikým nesetkám, tak se přece nesetkám ani s virem. Panebože, proč nemůžeme pár týdnů nebo měsíc vydržet, zploštit to a pak přemýšlet o rozvolňování?“ zvolal premiér.

„Lidé si musí uvědomit, že pokud je chceme mít aspoň trochu normální a mít otevřené i obchody, tak musí respektovat ta opatření,“ vzkázal Babiš občanům.

Situace v Česku

Nadějí je podle něj vakcína, o které doufá, že dorazí do konce roku. Pokud ale do té doby lidé nebudou respektovat opatření, tak do Vánoc mohou zůstat obchody zavřené.

Situace s koronavirem v Česku se mezitím neustále zhoršuje. Včera byl zaznamenán nejvyšší nedělní nárůst, když se nakazilo 7 301 lidí. Aktuálně je v zemi 158 515 nakažených.

V zemi výrazně přibývá i počet úmrtí. Za celou dobu celkem zemřelo 2 201 lidí, téměř třetina z toho připadá na uplynulý týden. S koronavirem je nyní hospitalizováno 5 345 osob, z nichž se 800 osob nachází v těžkém stavu.

V neděli Armáda ČR dokončila výstavbu záložní nemocnice v Letňanech. K dispozici bude až 500 lůžek. Zda bude uvedena do provozu, záleží na vývoji koronavirové epidemie.