V Česku začne platit zákaz vycházení v noci. Prymula oznámil další zpřísnění opatření

Dnes v pondělí se opět sešla vláda a projednala zpřísnění současných opatření. Ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání oznámil další zpřísnění opatření.

„Velmi rozsáhle jsme hodnotili stávající situaci a to, která opatření je třeba zpřísnit. Aktuální situace se vyvíjí komplikovaně. Nevidíme pokles, který jsme očekávali,“ uvedl Prymula.

Následně ministr Prymula oznámil, že se v Česku zavádí zákaz vycházení v noci.

Zákaz začne platit od středy, prozatím potrvá do 3. listopadu. Zákaz se týká doby od 21:00 do 04:59 hodin, platí také některé výjimky. Mezi ty patří cesty do práce, sociální práce nebo například venčení psů. Psa však bude možné venčit do 500 metrů od bydliště.

Lidé se musí v případě policejní kontroly prokázat, kde pracují a zda jdou skutečně do práce, bude ale možné udělat to zpětně.

Nově by pracovníci také měli být převedení na homeoffice a pracovat z něj, samozřejmě tam, kde je to možné.

Mezi další opatření patří zákaz maloobchodního prodeje po celou neděli, v ostatní dny budou prodejny zavřené od 20:00 do 5:00 hodin.

Výjimkou mají čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, železniční stanice, autobusová nádraží), prodejny ve zdravotnických zařízeních a restaurace.

Navíc v květinářstvích mohou být maximálně dva zákazníci v jednu dobu. Nově také bude zakázán provoz sázkových kanceláří.

Nově se také zakazuje prodej na tržištích, tržnicích a mobilních provozovnách. To však neplatí pro pojízdné prodejny, které nabízejí prodej v obcích, kde jinak nelze zboží nakoupit.

Zákaz také neplatí na prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, ale z domácí provenience. Na takových trzích je však zakázán konzumace potravin. Navíc také na jednom místě nesmí být více než dvacet lidí na 400 metrů čtverečních.

Na konci tohoto týdne se také ukáže, jestli vláda na začátku listopadu pustí žáky zpátky do škol. Podle Prymuly je zatím situace velmi nepříznivá. Dokonce se uvažuje o tom, že by se do školy vrátily jen první a druhé ročníky základních škol.

Koronavirus v Česku

Českou republiku dál sužuje onemocnění covid-19. Za neděli 25. října podle statistik ministerstva zdravotnictví přibylo celkem 7301 pozitivních případů nákazy koronavirem. Toto víkendové číslo bývá zpravidla nižší, jelikož se ve volné dny méně testuje.

Z nových údajů, které Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svém webu hodinu po půlnoci vyplývá, že se u nás k dnešnímu dni covidem-19 nakazilo celkem 258 097 osob. Takový je stav od chvíle, kdy u nás v neděli 1. března vypukla epidemie a objevily se první tři případy. Jak již bylo uvedeno, denní nárůst za neděli činil 7301 nových případů a aktuálně se tak s koronavirem léčí 158 515 pacientů.

Zaměříme-li se na nemocnice, s koronavirem je v současné chvíli hospitalizováno 5 345 osob, z nichž se 800 osob nachází v těžkém stavu. Nemocniční zařízení tak během včerejšího dne zaznamenaly nárůst 31 hospitalizací.

Pokud jde o nemocnice, často se v souvislosti s kritickou situací hovoří o možném kolapsu zdravotnických zařízení. Připomeňme však, že Česká republika má v Evropské unii nadprůměrný počet nemocničních lůžek v přepočtu na obyvatelstvo. Podle Eurostatu naše země disponuje 411 lůžky na 100 tisíc obyvatel, zatímco průměr EU činí 372,2.