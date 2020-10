Nejvyšší pondělní nárůst. Koronavirem aktuálně trpí přes 162 tisíc nakažených

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 84 210 lidí. Dosavadním českým maximem je nárůst z pátku 23. října, kdy testy odhalily 15 254 nových případů covidu-19 za jediný den.

V pondělí přibylo 10 273 nakažených, opět tak po víkendu silně roste počet infikovaných. Od počátku pandemie se v ČR nakazilo již 268 370 lidí, z toho se 103 220 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí rekordních 162 785 nakažených, z nichž se 5 613 pacientů nachází v nemocnicích. V posledních týdnech rychle narůstají počty hospitalizovaných, přes 800 z nich je v těžkém stavu.

Od začátku října se také zvyšují počty úmrtí s covidem-19, koronavirus tak má na svědomí již 2 365 obětí, nejvíce pacientů zemřelo ve středu 21. října, kdy za jediný den do statistiky přibylo 124 mrtvých.

Podle expertů je nárůst případů výsledkem častějšího a cílenějšího testování. Minulý týden laboratoře prováděly průměrně téměř 38 tisíc testů denně, nejvíce testů bylo provedeno ve čtvrtek 22. října – 46 389.

Aktuálně se nemoc nejrychleji šíří na Benešovsku, kde je evidováno 1 082 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Vsetínsko (1 066). Přes 1 000 případů na 100 tisíc obyvatel testy odhalily také na Královéhradecku, Náchodsku a Zlínsku. Na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví je již celé Česko červené, což znamená nejvyšší stupeň rizika nákazy.

Od středy platí zákaz vycházení po 21. hodině

V pondělí se opět sešla vláda a projednala zpřísnění současných opatření. Ministr zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání oznámil další zpřísnění opatření. Vláda zavádí zákaz vycházení v noci, omezuje se také prodejní doma obchodů.

Ministr Prymula oznámil, že se v Česku zavádí zákaz vycházení v noci.

Zákaz začne platit od středy, prozatím potrvá do 3. listopadu. Zákaz se týká doby od 21:00 do 04:59 hodin, platí také některé výjimky. Mezi ty patří cesty do práce, sociální práce nebo například venčení psů. Psa však bude možné venčit do 500 metrů od bydliště.

Lidé se musí v případě policejní kontroly prokázat, kde pracují a zda jdou skutečně do práce, bude ale možné udělat to zpětně.

Nově by pracovníci také měli být převedení na homeoffice a pracovat z něj, samozřejmě tam, kde je to možné.

Mezi další opatření patří zákaz maloobchodního prodeje po celou neděli, v ostatní dny budou prodejny zavřené od 20:00 do 5:00 hodin.

Výjimkou mají čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, železniční stanice, autobusová nádraží), prodejny ve zdravotnických zařízeních a restaurace.

Navíc v květinářstvích mohou být maximálně dva zákazníci v jednu dobu. Nově také bude zakázán provoz sázkových kanceláří.

Nově se také zakazuje prodej na tržištích, tržnicích a mobilních provozovnách. To však neplatí pro pojízdné prodejny, které nabízejí prodej v obcích, kde jinak nelze zboží nakoupit.

Zákaz také neplatí na prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, ale z domácí provenience. Na takových trzích je však zakázán konzumace potravin. Navíc také na jednom místě nesmí být více než dvacet lidí na 400 metrů čtverečních.