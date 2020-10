Vojáci nebo lékaři? Co tu budou dělat? Okamura požaduje odpovědi ohledně příjezdu amerických vojenských zdravotníků

V příštích dnech by do Česka mohli dorazit američtí vojenští lékaři. Návrh vlády musí ještě schválit obě komory Parlamentu. Příčinou je nepříznivý vývoj situace s koronavirem. Maximální počet vojenských zdravotníků ze zemí NATO a EU může dosahovat až 300 lidí. Prozatím se ale hovoří o 28 lékařích z USA.

Detaily vládního plánu se ale nelíbí šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. Podle něj z něho nevyplývá, že do země dorazí pouze vojenští zdravotníci a detaily jejich mise jsou rovněž nejasné.

„Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD a KSČM toto hodlá ve Sněmovně prosadit formou, že máme hlasovat o ‚souhlasu s pobytem vojáků NATO či EU na území ČR‘,“ řekl Okamura v rozhovoru.

„Klademe si také otázku: Proč 28 konkrétním osobám nevydá přímo Ministerstvo zahraničí krátkodobá víza, ale žádá se touto plošnou formou? Kdo budou Ti další vojáci do celkového počtu tři sta? A proč to vláda neřeší standardní cestou pomoci civilních specialistů – odborníků?“ ptá se Okamura.

Podle něj vláda nevysvětlila, jaké konkrétní úkoly budou vojenští zdravotníci plnit, komu budou podléhat po velitelské stránce, jak dlouho bude trvat jejich mise a co přesně budou dělat.

Současnou podobu zákona přirovnal ke zřízení americké základny na českém území, která by podléhala americkému velení.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) mají američtí vojenští lékaři působit v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mohou ale působit i v polní nemocnici v Letňanech.

Mluvčí resortu obrany Jan Pejšek ve středu řekl, že by do Česka měly přijet čtyři sedmičlenné týmy příslušníků Národních gard Texasu a Nebrasky s vlastním vybavením.

„Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl minulý týden americký velvyslanec v Česku Stephen King.

Cenzura na ČT

V rozhovoru řeč zašla i o praktikách České televize, obzvláště v kontextu pořadu 168 hodin, který odvysílal vulgární komentář ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) o premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Podle Okamury žurnalistika ČT má za cíl dehonestovat a ovlivňovat názory diváků.

„Nějaká objektivita je dávno mimo a standardem práce některých novinářů je lež a pomluva, přičemž cíl je dehonestovat, dostat či nachytat vybranou oběť. Rozhovory se sestřihávají tak, aby cíl byl naplněn bez ohledu na to, co si člověk myslí a říká. Česká televize a Český rozhlas jsou v manipulacích na špici,“ míní Okamura.

„V tomto směru ČT a její lidé zcela okatě a beztrestně porušují zákon, který nařizuje vyváženost,“ uvedl předseda SPD. „Česká televize mě již šest let nepozvala do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. To je prachsprostá cenzura. Přestože si voliči SPD tento pořad povinně platí, tak nuceně platí televizní propagaci předsedů jiných stran než té, kterou volili,“ dodal.

Kvůli politickým manipulacím ČT údajně porušuje zákon. Jako příklad Okamura uvedl tu skutečnost, že již šest let nebyl pozván do pořadu Otázky Václava Moravce. To podle něj představuje cenzuru.

Řešení vidí ve zrušení koncesionářských a odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka.

V případě komentáře Maláčové se ale domnívá, že sociální demokracie se snaží útočit na svého koaličního partnera a svalit na něj odpovědnost za situaci v zemi.

„Nic nikomu nebránilo přinášet od jara lepší koncepčnější řešení. S tím nepřišel nikdo, takže hodit to jen na premiéra je ze strany ČSSD dost sprosté – byť samozřejmě svůj podíl na problémech nese zcela nepochybně,“ míní Okamura.