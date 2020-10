„Věříme, že opozice pochopí vážnost situace.” Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu

Český premiér Andrej Babiš informoval o tom, že se vláda rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince. Uvedl totiž, že bez prodloužení současných opatření se pandemie v Česku zvládnout nedá. Návrh vlády může být ve Sněmovně projednán již tento pátek. Nynější nouzový stav platí do 3. listopadu.

Na svém dnešním mimořádném zasedání česká vláda přijala rozhodnutí o tom, že požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit platnost druhého nouzového stavu v republice, který platí od 5. října. Podle slov předsedy české vlády Andreje Babiše je prodloužení nouzového stavu nezbytné k tomu, abychom dokázali úspěšně zvládnout současnou krizi. Vyjádřil rovněž naděje, že tento návrh se setká s plným pochopením ze strany opozice.

„Důvodem je nutnost prodloužit opatření, bez kterých pandemii nemůžeme zvládnout. Věřím, že opozice pochopí vážnost situace a tuto žádost schválí. Je to důležité pro ochranu zdraví a životů našich spoluobčanů,” vysvětlil Babiš.

Uvádí se, že vládní návrh může být projednán poslanci již tento pátek. Nouzový stav může být prodloužen maximálně na měsíc, a to do 3. prosince. Připomeňme, že na jaře během první vlny pandemie covidu-19 v České republice již platil nouzový stav, a to od 12. března do 17. května.

Návrat dětí do škol

Ministr zdravotnictví Roman Prymula po dnešním zasedání vlády uvedl, že návrat žáků prvního stupně do škol zatím není možný. Původní plánovaný termín návratu byl dříve stanoven na 2. listopadu, současný vývoj situace to ale neumožňuje.

„My jsme deklarovali, že 2. listopadu se vrátí děti prvního stupně do škol. V tuto chvíli jsou čísla taková, že se k tomuto pozitivně vyjádřit nemůžeme,” prohlásil Prymula.

Český ministr přitom slíbil, že nový termín možného návratu dětí do škol bude vyhlášen tento pátek poté, co vláda bude mít k dispozici potřebná data ohledně trendu vývoje pandemie v republice.

Nejvyšší pondělní nárůst

V pondělí v Česku přibylo 10 273 potvrzených případů covidu-19, po víkendu tak opět čísla rostou, navíc je to nejvyšší pondělní nárůst. Nemocí aktuálně trpí 162 785 lidí. Celkově tak od začátku epidemie ČR hlásí téměř 269 tisíc nakažených covidem-19.

Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 84 210 lidí. Dosavadním českým maximem je nárůst z pátku 23. října, kdy testy odhalily 15 254 nových případů covidu-19 za jediný den.