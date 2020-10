Štěpánek o konfliktu na Nově: Nacisté měli židy, Kubek má občany nakupující biomrkev na trzích pražské náplavky

Veřejnost v současné chvíli řeší to, co se odehrálo během jednoho z rozhovorů v Televizních novinách na TV Nova. Moderátor Petr Suchoň totiž neudržel své emoce na uzdě a pustil se do šéfa České lékařské komory Milana Kubka, který pronesl, že „lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev“. Kubek tím narážel na to, že o víkendu se na farmářských trzích, které se konaly na pražské náplavce, sešlo obrovské množství lidí a nebyla dodržována bezpečnostní opatření. Na tuto skutečnost nedávno poukazoval i premiér Babiše ve svém videu.

„Vy pak vytváříte pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlekli lyžaři,“ rozčiloval se moderátor.

Suchoňovi se však tento výrok nezamlouval a požadoval vysvětlení. O to se Kubek pokusil a odkázal na stále se zvyšující čísla zemřelých v souvislosti s koronavirem . Snažil se tak jen říci, aby lidé brali na vědomí, co nám všem hrozí, a aby se podle toho začali chovat. I tak ale moderátor na svého hosta neustále dorážel a často ho po svých dotazech nepustil ke slovu.

Na to Kubek reagoval tak, že slova moderátora jsou jen bohapustou demagogií. „Vaše slova jsou bohapustá demagogie a mě velmi mrzí, že stávající kritickou situaci takto zlehčujete,“ poznamenal k monologu Suchoně.

Jako další host se v živém vysílání objevil imunolog Václav Hořejší, který Suchoňův výstup označil za velmi nevhodný.

„Já než vám odpovím, tak bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, jak jste podle mého názoru naprosto nevhodně tepal doktora Kubka. Prosím vás, to bylo skutečně neuvěřitelné a skoro se mi nechce odpovídat na vaše otázky, když jsem tohleto slyšel,“ začal Hořejší.

Hořejší navíc zopakoval, že s názorem prezidenta České lékařské komory souhlasí a zdůraznil, že to, co Kubek říkal, je hrozně důležité.

„Vždyť jste to viděl na záběrech, které jste vysílali, jak to vypadalo na těch farmářských trzích. To vůbec nebyla dodržená ta bezpečnostní opatření,“ opakoval.

Petr Štěpánek: Suchoň udělal dobře

Svým názorem na celou věc přispěl i mediální expert Štěpánek. Ten výrok Kubka odsoudil a uvedl, jak celou věc vidí on sám.

„Je to ten nejodpornější způsob provozování politiky. Vytipovat si skupinu obyvatel a tu pak učinit viníkem čehokoli. Prostě štvát jedny lidi proti druhým. Nacisté měli židy, komunisté kulaky, keťase a jiné škůdce socialismu. Prezident lékařské komory Kubek má občany, kteří cílem své nedělní sluncem zalité procházky učinili farmářské trhy na pražské náplavce. Lidé umírají, protože oni si kupují biomrkev,“ poznamenal.

Postavil se tedy na stranu moderátora a dodal, že ten podle jeho mínění jednal dobře.

„Jenže ti lidé nic neprovedli, nic neporušili, nic nezavinili. Televizní moderátor mu za to dal přes pysk. Dobře udělal. To bylo na Nově,“ míní.

Následně ve svém textu nabídl jisté srovnání s Českou televizí : „Na ČT je to jinak. Tam je Kubek, kámoš a ve funkci šéfa lékařské komory dědic povedeného ministra Ratha, nacházejícího se toho času v nápravném zařízení, oblíbenou mluvící hlavou v roli nezpochybnitelného odborníka.“

Štěpánek však v této souvislosti upozornil na to, že těch lékařských komor ale máme víc.

„Prezidenta jiné lékařské komory, jenž je na rozdíl od Kubka, který není ani tak moc expertem jako spíše odborářem ve službách lékařů-zaměstnanců, ve svém oboru, tj. ve stomatochirurgii a laserové orofaciální onkologii, mezinárodně uznávanou kapacitou, ovšem na veřejnoprávní obrazovce už moc nespatříte. Jaksi vymizel. Říká totiž něco jiného, než se aktuálně – už skoro povinně – nosí,“ je přesvědčen.

V závěru pak poznamenává, že „asi není komora jako komora“. „Některá komora si je v orwellovské tradici evidentně rovnější než jiná komora. Aspoň na Kavčích horách určitě,“ uzavírá celou věc.

Omluva Suchoně a reakce TV Nova

Ke kauze poskytla vyjádření také samotná televize. Její vedení se nechalo slyšet, že šlo o moderátorovo selhání. Z jeho chování prý vyvodí důsledky.

„Jde o selhání moderátora, který nedodržel základní novinářská pravidla. Budou z toho vyvozeny důsledky. Jménem redakce zpravodajství se za tuto politováníhodnou věc panu Kubkovi i všem divákům omlouvám,“ řekl ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska.

„Dobrý večer. Chtěl bych se divákům, kolegům a zejména panu prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi veřejně omluvit za obsah a formu rozhovoru v Televizních novinách 26.10.2020. Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl,“ uvedl Suchoň.

Svou chybu si zřejmě posléze uvědomil také, který se za své chování omluvil.

Podle jeho slov na něj dolehla tíha posledních náročných týdnů a aktuálního nepříznivého vývoje pandemie v ČR. Je si ale vědom toho, že to ovšem v žádném případě nemůže sloužit jako omluva za to, jak neadekvátně a neprofesionálně reagoval.

„Moderátor hlavní zpravodajské relace musí být za všech okolností nestranný a rozhodně se nemůže nechat ovládnout emocemi tak, jako se to stalo mně. Panu prezidentu Kubkovi jsem se omluvil alespoň telefonicky a vážím si toho, že mou omluvu přijal. A teď se jemu, i vám, omlouvám veřejně. Způsob, jakým jsem vedl rozhovor, do hlavní zpravodajské relace v žádném případě nepatří. Promiňte,“ zněla jeho omluva.