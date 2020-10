Prezident Zeman přijal kandidáta na post ministra v Lánech. Vypadá to, že Prymulu opravdu nahradí Jan Blatný

Včera jsme informovali o tom, že novým ministrem zdravotnictví by se mohl stát český lékař Jan Blatný, a to za předpokladu, že jej do této funkce jmenuje prezident Miloš Zeman. A podle nejnovějších informací český prezident dnes odpoledne právě tohoto kandidáta přijal v Lánech. Rovněž se uvádí, že by dotyčný po jednání se Zemanem mohl promluvit s novináři před branami Lán.

Lány, právě teď! Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman přivítal kandidáta na post ministra zdravotnictví Jana Blatného. pic.twitter.com/7WomRlND02 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 27, 2020

​Jmenování nového ministra je nutné proto, že Roman Prymula má za sebou skandál, kdy jej minulý týden reportéři deníku Blesk přistihli, jak vychází v noci z uzavřené restaurace a bez roušky. Na místě byl přitom spolu s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.

Po této kauze český premiér Andrej Babiš Prymulu vyzval k rezignaci. Ten však rezignovat odmítl a v neděli uvedl, že odejde až ve chvíli, kdy bude možné resort předat nástupci. Připomeňme, že Prymula je ve funkci zatím jen sedmatřicet dní. Na tomto postu nahradil Adama Vojtěcha, který ke konci září rezignoval. Prymulu prezident Zeman přijal a jmenoval ministrem téměř okamžitě, a to hned v pondělí 21. září.

V souvislosti s výše uvedeným se začaly objevovat různé spekulace o tom, kdo by nyní dosluhujícího ministra mohl v jeho funkci nahradit. A podle všeho je jediným kandidátem právě český lékař Jan Blatný.

Těmto spekulacím nahrávala i skutečnost, že se Blatný minulý pátek objevil v budově Úřadu vlády, kde měl jednání s premiérem Babišem. Ani jeden z mužů se však nechtěl k účelu schůzky vyjadřovat. Babiš navíc odmítl uvést konkrétní jméno možného kandidáta.

„Je to velice dobrý kandidát, má mezinárodní zkušenosti,“ prozradil neurčitě po jednání s prezidentem Zemanem, které se konalo minulý týden v Lánech.

Zdroje navíc tvrdí, že Babiš by nového ministra do úřadu rád uvedl již ve čtvrtek.

Kdo je Jan Blatný?

I když jev politických kruzích nováčkem, ve svém oboru jde o uznávaného odborníka. Rodák z Prostějova totiž působí jako uznávaný dětský hematolog a zaměřuje se na léčbu dětí s poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a již půl roku působí také jako zdravotnický náměstek pro Dětskou nemocnici při Fakultní nemocnici Brno. Zároveň dotyčný vyučuje na brněnské Masarykově univerzitě, kterou sám také vystudoval, a je zakládajícím členem a koordinátorem Českého národního hemofilického programu. Navíc několik let působil i v Irsku.

Do karet mu nahrává také to, že Blatný posledního půl roku sám pozoruje situaci s covidem-19 v nemocnicích, a tak má i reálné zkušenosti. Navíc není spojený se žádnou politickou stranou.

Pokud jde o jeho vzdělání, na brněnské lékařské fakultě získal jako první titul MUDr. poté, co absolvoval magisterský obor všeobecné lékařství. Na stejné fakultě MUNI pak vystudoval doktorský program pediatrie a v roce 2005 získal titul Ph.D. Před rokem byl habilitován docentem v oboru pediatrie.

Uvádí se, že Blatného na daný post doporučil ředitel brněnské fakultní nemocnice Jaroslav Štěrba.