Čeští vojáci budou bojovat proti terorismu v Mali. Vyslání elitních jednotek do Afriky dnes schválila Sněmovna

Ve Sněmovně dnes prošel vládní návrh, který se týkal vyslání až šesti desítek českých vojáků na misi do Mali, Nigeru a Čadu. Podle tohoto návrhu by se čeští vojáci měli v Africe zapojit do boje proti terorismu. Uvádí se také, že Senát se kladně vyslovil pro misi už v srpnu.

I přesto, že česká armáda už v Mali vojáky, kteří se podílejí na výcviku a na ochraně výcvikové mise Evropské unie, má, zamíří do země ještě další posily.

Podle informací uvedených na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyplývá, že návrh na vyslání vojáků podpořilo celkem 113 poslanců ze 133 přítomných. Proti byli především zákonodárci SPD, KSČM a nezařazení poslanci.

Hovoří se také o tom, že Armáda ČR má v plánu do mise v Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova. Úkolem této jednotky by přitom bylo radit maliským vojákům, a stejně tak by s nimi vyráželi do boje. Pokud jde o společné operace, ty by měly probíhat především v Mali, ale teroristické skupiny by vojáci mohli pronásledovat i do příhraničních oblasti sousedního Nigeru. Navíc by v Čadu bylo sídlo velitelství operace, kam by česká armáda také vyslala několik vojáků. Uvádí se, že by tato mise mohla trvat až do konce roku 2022.

„Přispějeme do operace, která se bezprostředně týká naší bezpečnosti,“ vyslovil se ministr obrany Lubomír Metnar.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček zase prohlásil, že by tato mise měla pomoci stabilizovat celou africkou oblasti, která je i zdrojem ilegální migrace do Evropy.

Iniciativa přišla z Francie

Připomeňme, že o pomoc a zapojení českých vojáků do mise požádala Francie. Tato země se totiž v daném místě již dlouho angažuje v boji proti islámským teroristům.

Francouzská armáda by chtěla vlastní síly částečně přesunout do jiných oblastí Mali. Vznik společné jednotky pod názvem Takuba účastnické státy oficiálně oznámily na konci března. Úkolové uskupení bude součástí operace Barkhane. Nezapojí se do něj však jen Francie a ČR, ale také Velká Británie, Švédsko, Norsko, Portugalsko nebo Dánsko. Co se týče nákladů na novou misi, ty ministerstvo obrany odhaduje minimálně na 598 milionů Kč.

Za zmínku stojí i to, že v úvodním kole Sněmovna podpořila dodatkové protokoly ke smlouvám mezi Francií a Mali a Nigerem. Ty dávají vzniknout právnímu základu pro působení evropských vojáků v protiteroristické jednotce. Protokoly jsou předpokladem pro nasazení českých vojáků do operace.

Metnar: Dobrá zpráva pro Armádu ČR

O věci informoval na své sociální síti také ministr obrany ČR Lubomír Metnar. Ten toto rozhodnutí označil za dobrou zprávu pro Armádu ČR.

„Z dnešní schůze ještě jedna dobrá zpráva pro @ArmádaČR. Oceňuji zodpovědný přístup všech, kteří mandát pro naše vojáky podpořili,“ napsal.

​S jeho názorem však nesouhlasili mnozí uživatelé, kteří mu to dali jasně najevo ve svých komentářích.

„Co je na zprávě, že Sněmovna schválila pokračování našeho podílu na okupaci Mali, dobrého?“ rozčiloval se jeden komentující.

„Podílet se na okupaci cizí země kvůli francouzským zájmům, ukrást Mali ropu a plyn. To je fakt skvělá zpráva...“ souhlasili jiní uživatelé.

A v podobném duchu se nesly i další reakce: „A v čem konkrétně tkví ta dobrá zpráva? Se bojím podívat, které jsou ty další.“

Vypadá to tedy, že tato iniciativa u mnohých nevzbudila zrovna pozitivní reakce.

Slovensko posílí výcvikové mise v Africe svými vojáky

Na začátku záři jsme psali o tom, že výcvikové mise Evropské unie v Africe by od října mohli posílit slovenští vojáci. Ministerstvo obrany SR tehdy navrhovalo vyslání až 15 příslušníků Ozbrojených sil Slovenské republiky do EUTM Mali a až čtyř vojáků do EUTM RCA ve Středoafrické republice. Informovala o tom agentura TA3.