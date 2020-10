Senátor Doubrava odhalil, jaké pomluvy kolují o dnešním státním svátku

Senátor na začátku rozhovoru připomněl takový klasický povzdech, že by nám bylo lépe, kdybychom zůstali součástí Rakousko–Uherska a neodtrhli se. Podle něj je realita vždy barvitější.

„Samostatný stát chtěli čeští politici v rakouské sněmovně, poštmistři, mlynáři i nádeníci v českých městech a na vsích, čeští a slovenští emigranti v zahraničí. Ti všichni dohromady vytvářeli široké povědomí o tom, co lidé chtějí,“ uvedl u příležitosti dnešního Dnu vzniku samostatného československého státu.

„Ale samostatnost lidé v Praze spontánně vyhlásili 28. října ráno a rozhlásili to po Čechách telegrafem, a proto večer rychle stát vyhlásili v Praze čeští politici,“ poznamenal.

Vysvětlil dále, že sice v zahraničí vyhlásili samostatnost Československa již před 28. říjnem, ale „to byla jenom politická proklamace pár politiků v exilu“.

Politik míní, že občané ztratili pochopení a povědomí o významu tohoto dne, protože „dnes je kolem lidí doslova lavina vizuálních vábniček a informací a nějaký svátek se v tom ztratí“.

„Ať jde o jakýkoliv svátek, občany zajímá, že je to den volna. Proč je volno, to jen mlhavě zachytí, že se o tom někdo někde zmíní, většinou v televizi,“ řekl.

Zároveň varuje, že to, co mnozí již vnímají jako samozřejmost, a jde o samostatnost, ve skutečnosti je nyní v ohrožení.

„Brát něco jako samozřejmost, to je ještě dobrá zpráva. Horší je tlak Evropské unie, aby co nejvíce národních kompetencí přešlo na podivný gang úředníků a lobbistů v Bruselu. Znamenalo by to, že lobbisté z největších evropských států by převálcovali menší státy, jako je ČR. Podobně jako německo – maďarské úřednictvo Rakousko-Uherska převálcovalo slovanské národy,“ zdůraznil Doubrava.

„V roce 1918 končila válka, rozkládaly se říše, Evropa byla v pohybu. Dnes musíme řešit zcela pragmatické problémy, a hlavním z nich je samozřejmě koronavirus. To nemá s demokratickým etosem, s humanistickými vizemi a podobnými kecy nic společného. Dnes je důležité, co uděláme s epidemií koronaviru,“ uzavřel věc.

Jaké změny přinesl koronavirus při oslavě státního svátku?

Co se týče největší pomluvy vůči výročí naší samostatnosti, podle senátora je to porovnání tehdejšího patosu a vůle lidí s tím, co je dnes. Prý, že jde o nesouměřitelné časy.

Již dříve jsme informovali, že slavnostní udělování státních vyznamenání letos 28. října na Pražském hradě neproběhne. Prezident Miloš Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, budou jim však kvůli epidemii koronaviru předána až příští rok.

Seznam letošních vyznamenaných bude 28. října ve 20:00 zveřejněn na webu Pražského hradu.

Prezident Miloš Zeman pronese ve státní svátek 28. října v 20:05 projev, který odvysílají televizní stanice CNN Prima News a TV Prima. Na Twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Projev bude předtočený o den dříve na zámku v Lánech.