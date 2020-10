EU páchá další zločin při nákupu vakcín a našim poslancům se to líbí, říká rozhořčeně David

David má tendenci skepticky vnímat zprávy o tom, že Evropská komise zajistí nákup vakcín pro všechny členské státy, protože za touto zdánlivou dobrotou stojí podle něj pouze „další neliberální zločin Evropské unie“.

„Unie prý zajistí nákup vakcín pro všechny. No, ta je hodná – vybere peníze od členských států, nebo si půjčí od komerčních bank, ale dluhy, ty už budou naše. Pak ochotně sama vybere soukromé firmy, kterým poskytne celý evropský trh na dodávku vakcín. Tím vyřadí z konkurence všechny ostatní firmy, jejich zaměstnance odstřihne od jejich zaměstnání a státy připraví o daně, mnoho laboratoří bude vyřazeno a některé přestanou existovat, protože bude jasné, že příště budou evropskou komisí opět vyřazeny a nemá cenu se snažit,“ rýsuje nepříznivé vyhlídky David.

Mnohem více ho však zaráží skutečnost, že tento postup EK chválí řada českých europoslanců, jako je například Pospíšil z Top 09 nebo Polčák ze Starostů, který potvrdil, že unie investovala u dvou významných výrobců. „Evropská komise nakupuje za naše peníze u soukromých firem, které si sama vybrala a poslanci Polčákovi se to líbí,“ pohoršuje se David.

Z reportáže na Nově.cz o tom, jak Evropská unie bojuje proti pandemii covid-19, se David navíc dozvídá i o postoji europoslankyně Charanzové z vládního hnutí ANO, která v souvislosti s pandemií na adresu EU říká, že ta dělá hodně věcí, které si zaslouží pochvalu.

„Chválí rozpočet a společné nákupy zdravotnického materiálu a vakcín. Všichni ale víme, že Česká republika nakupovala samá a vakcína na covid zatím není k dispozici, a proto ani nemohla být nakoupena. Dita Charanzová tedy chválí EU za to, co neudělala, a dokonce i za to, co ani udělat nemohla. To svědčí o její pevné víře v Evropskou unii. Dita Charanzová je však sama podle svého prohlášení ještě radikálnější než Evropská unie. Ona by prý, jak řekla, ještě víc šlápla na plyn,“ poznamenal David.

Připomněl pak poučnou frázi z minulého režimu, kdy se říkalo ‚všechny síly pro další rozkvět‘ tam, kde nic nekvetlo“. Tato znalost se však podle Davida z povědomí současných politiků jednoznačně vytratila.

„Ale lidovec Zdechovský v reportáži tvrdí, že unie udělala ‚spoustu jednání, kde se členské státy snaží domluvit na společném postupu‘. Naopak Konečná z KSČM tvrdila, že je ‚nulová ochota členských států spolupracovat‘, proto by prý iniciativu měla převzít EK a zavést pravidla jednotná pro všechny. Tedy předání dalších kompetencí Bruselu a méně samostatnosti pro Českou republiku,“ zdůraznil europoslanec SPD.

Stagnace se tak podle něj upevňuje v okamžiku, kdy „Kateřina Konečná chce léčit impotenci předáním kompetencí, zatímco lidovec Zdechovský v souvislosti s koronavirem doporučuje více bojovat proti dezinformacím“.

Podle Davida je zajímavé to, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zřídila po devíti měsících epidemie poradní skupinu pro covid-19. Postavila se sama do jejího čela.

„Podle ní evropská spolupráce funguje. Co taky může říkat, když sama stojí v čele. Jestli funguje, tak proč po tak dlouhé době zřizuje poradní skupinu. No asi podle známé zásady, když nevíš, co dělat, vytvoř komisi,“ uvažuje David.

Podle Davida usilují o předání kompetencí kromě Konečné i Charanzová a Polčák, když například žádají jednotná pravidla a metodiky, aby nedocházelo k uzavírání hranic.

„Žádají tedy posílení EU na úkor členských států a volí pohyb nejen kapitálu zboží a pracovních sil, ale i koronaviru. A Charanzová žádá soběstačnou Evropu, jako by nevěděla, že nadnárodní koncerny stěhují své provozy do Asie kvůli většímu zisku a nebudou je stěhovat zpět, ledaže bychom jim znovu tučně zaplatili,“ říká David.

Evropská komise tak podle něj chce předat trh ve zdravotnictví nadnárodním koncernům, „které ve skutečnosti EU řídí a většině českých europoslanců se to, jak je vidět, líbí,“ shrnul Ivan David.