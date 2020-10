Jak by hlasatelé těchto „pokrokových“ názorů obstáli před muži 28. října? Majerová Zahradníková zaútočila na sluníčkáře

Poslankyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková se ve svém příspěvku na Facebooku zmínila o tom, že letošní výročí vzniku Československa bude jiné než to předchozí. Podotkla, co se letos mění a naopak vyzdvihla, co zůstává i oproti minulým rokům stejné.