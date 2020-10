Odpůrci karanténních opatření protestovali v Praze. Podepsali petici proti vstupu amerických lékařů do ČR

Pořadatelé tuto demonstraci zvanou Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci svolali přes sociální sítě.

Prostor po příchodu asi stovky demonstrantů ohradili policisté, kteří další účastníky přímo před pódium nepouštěli. V hlídaném prostoru lidé dodržovali rozestupy, ovšem ti, co se akce oficiálně neúčastní, zaplnili ve velkém okolní ulice. Policie krátce před začátkem protestu na Twitteru uvedla, že byla naplněna kapacita účastníků a další příchozí se vystavují postihu za nedodržení vládních nařízení.

Pořadatelé asi po hodině vyzvali lidi, kteří zůstali za policisty, aby se na ně netlačili a odstoupili od nich.

„Jinak nám to okamžitě zruší,“ řekl svolavatel akce David Tesař.

Rovněž vyzval přítomné i k dodržování dalších opatření, například k nasazení roušek a dodržování rozestupů od lidí, kteří nepatří do stejné domácnosti.

Zpochybňujeme opatření vlády

Svolavatel protestu David Tesař během svého vystoupení řekl, že účastníci nezpochybňují covid-19, ale vadí jim opatření vládního kabinetu.

„Vláda likviduje životy, naše práva a naši zem,“ řekl Tesař. Kabinet podle něj lidem a podnikatelům nepomáhá. „Sráží nás na kolena. Když jsme se po jaru zvedli, nechali nás trochu nadechnout a teď nás na kolena zase srazili,“ dodal.

„Každý z nás odpovídá za své zdraví sám. Nemusíme se nechat kolektivně chránit státem, protože nejsme malé děti,“ zaznělo.

Řečníci na demonstraci upozornili na to, že stát by měl chránit především seniory a nemocné, a ne přijímat plošná opatření, která postihnout ty, co nejsou nemocní a nijak zvlášť ohroženi.

Řada lidí dorazila kvůli státnímu svátku s českými vlajkami. Na transparentech psali například: „Už i viry jsou schopnější než vláda“.

O půl druhé demonstrace skončila a lidé začali podepisovat petici proti vstupu amerických lékařů do ČR.

Střety s policií

Podle policistů akce proběhla bez větší konfliktů.

„Shromáždění na Náměstí Republiky proběhlo bez větších konfliktů, ale někteří lidé nedodržovali vládní nařízení. Policie má možnost uložit pokutu na místě nebo věc oznámit. Z důvodu zabránění eskalace konfliktů jsme prohřešky zadokumentovali a volíme druhou možnost,“ uvedli policisté na Twitteru.

Mluvčí pražských policistů Jan Daněk ČTK řekl, že policisté na místě protestu zajistili jednoho člověka.

Do centra Prahy bylo na středu svoláno několik protestních shromáždění a recesistických akcí. Jedna z nich i na Staroměstské náměstí. Ta ale byla zrušena a její účastníci se přesunuli na náměstí Republiky.

Připomeňme, že poslední protest v Praze, který se uskutečnil 18. října na Staroměstském náměstí, skončil násilně. Policisté zadrželi přes 100 demonstrantů a došlo k několika potyčkám.