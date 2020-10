Zeman u příležitosti 28. října vystoupil s projevem. Omluvil se za komplikace a promluvil o svátku národní hrdosti

Po osmé hodině večer vystoupil v českých médiích český prezident Miloš Zeman se svým projevem. Ten pronesl u příležitosti letošního 102. výročí vzniku Československa. Daný projev byl předtočen o den dříve na zámku v Lánech, a tak neproběhne tradičně z Vladislavského sálu Pražského hradu. Podívejte se, co v něm zaznělo.

Zeman svůj projev začal slovy o dodržování koronavirových opatření a zmínil i pokutování těch, kteří je nedodržují. Škodí tím totiž nejen sobě, ale i druhým.

„Dnes se s vámi setkávám při příležitosti nejdůležitějšího národního svátku, svátku 28. října, svátku nezávislosti. Nechci pronášet dlouhé projevy, protože si myslím, že smyslem tohoto svátku je především oslava díla těch, kdo jsou vyznamenáni," uvedl.

Poté se přesunul k tomu, proč dnes před občany mluví.

V souvislosti s tím poznamenal, že sdílí názor britského historika Toynbeeho, který říká, že dějinný pohyb je určen dílem výrazných osobností. Zmínil se však i o tom, co nesdílí.

„Nesdílím naopak marxistickou historiografii, která považuje tento dějinný pohyb za průběh železných zákonitostí přírodního typu, v zásadě tedy nezávisle na činnosti člověka," dodal.

Uvedl, že právě proto každým rokem svůj projev k 28. říjnu s výrazem úcty a obdivu k vyznamenaným zaměřoval na popis jejich životních příběhů.

„Je mi líto, že to nemohu udělat i dnes, a velice se omlouvám jak vyznamenaným, tak jejich rodinným příslušníkům, že na základě zpřísněných opatření vlády jsem byl nucen odsunout slavnost 28. října na příští rok," pronesl a zmínil se o zveřejnění jmen všech vyznamenaných na webových stránkách Pražského hradu.

Prezident ČR také prohlásil, že si uvědomuje, že dějiny jsou tvořeny lidmi, kteří v životě něco dokázali.

„Zasadili strom, postavili dům, zplodili dítě. A nejsou to jenom desítky vyznamenaných na Pražském hradě, ve Vladislavském sále. Jsou to tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony lidí, kteří svým způsobem mají za sebou úctyhodnou životní dráhu a mohou se ohlédnout za sebou a vidět, že tato dráha byla úspěšná," myslí si.

„Já věřím, že ti, kdo se na mě dnes dívají, budou spolu se mnou slavit svátek 28. října jako jejich svátek, svátek jejich díla," vyjádřil naději.

Z tohoto důvodu si tak Zeman , dle svých slov, vždy přál, aby i na krajské úrovni byly odměňovány další a další osobnosti formou Osobností kraje, a proto si přál, aby se tato úcta k osobnostem vztahovala i na naše města a naše obce.

Přiznal rovněž, že si je vědom toho, že existují i lidé, kteří sami nic nedokázali, ale špiní práci jiných. „Nevšímejme si jich, ať jsou to hateři na sociálních sítích nebo někteří komentátoři v médiích,“ vyzval ostatní a zmínil slova svého přítele Pavla Dostála, který říkal, že s domovnicí se nediskutuje.

„Vážení spoluobčané, přejme si, aby svátek 28. října byl svátek národní hrdosti. Hrdosti, která je vytvářena všemi těmi, kdo pomáhají našemu národu k lepšímu životu. Přejme si, aby to byl svátek nás všech, a budu se těšit, že za jeden rok se opět setkáme ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na shledanou v lepších časech,“ ukončil své vystoupení.

Udělení státního vyznamenání

Ve 20.00 hod Pražský hrad zveřejnil na svém webu také seznam lidí, které se prezident republiky Miloš Zeman rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2020 ocenit za jejich vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Jedná se konkrétně o zásluhy o obranu, bezpečnost státu a občanů, vynikající bojovou činnost, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů, za hrdinství a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti politiky, hospodářské, vědy, kultury, umění, výchovy, školství a sportu a zásluhy o územní samosprávný celek.

A jak již bylo naznačeno, vzhledem k aktuální koronavirové situaci prezident udělí a propůjčí státní vyznamenání v řádovém dni 28. října 2021.

Oceněn byl například Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam, zpěvák Karel Gott, ale toto státní vyznamenání poputuje také současnému dosluhujícímu ministrovi zdravotnictví a epidemiologovi Romanovi Prymulovi.

Kromě toho prezident republiky ocenil Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy generálmajora ve výslužbě

Františka Cháberu (in memoriam), hrdinu bojů o Británii Josefa Koukala (in memoriam), veterána bojů 2. světové války Miloslava Masopusta a divizního generála Heliodora Píku (in memoriam).

Medaili za zásluhy obdrží například herec Pavel Trávníček, sexuolog Radim Uzel, lékař a politik Jiří Běhounek, fotbalový trenér Karel Brückner, biochemik a virolog Tomáš Cihlář, zpěvák lidových písní Josef Černý, historik a pedagog Petr Čornej, hoteliér Vladimír Dohnal, herec Josef Dvořák, izraelská spisovatelka Eva Erbenová, motokrosový závodník Jaroslav Falta, nevidomý umělecký fotograf Václav Fanta, herec a zpěvák Karel Fiala (in memoriam), ředitel jaderné elektrárny František Hezoučký, profesor trestního práva Jiří Jelínek, psychiatr Jaroslav Matýs, náměstek ředitele HZS Daniel Miklós, novinář a historik Petr Nováček, hokejista Václav Nedomanský, majitel TOS Varnsdorf a.s. Jan Rýdl, dlouholetý starosta obce Vintířov Jiří Ošecký, zpěvák lidových písní Josef Šmukař, vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, Petr Šnajdárek, Tan Trinh, Alena Štěpánková Veselá, Martin Vondrášek a Peter Weiss.

Dále Zeman Medailí Za hrdinství vyznamenal zdravotní sestru v důchodu Janu Březinovou, příslušníka Vězeňské služby Petra Langa (in memoriam) a instruktora a lektora Vladimíra Šupu. Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy byl oceněn předseda Ústavního soudu České republiky, právník a politik Pavel Rychetský.

Státní svátek a vzpomínka na Vítkově

Zmiňme, že představitelé státu si dnes připomněli vznik samostatného Československa položením věnců u hrobu Neznámého vojína na pražském Vítkově.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a protikoronavirovým opatřením byl ale tradiční pietní akt zrušen. I tak ale na místo zamířili mnozí politici, kteří přijížděli individuálně. K památníku se jako první dostavil prezident Miloš Zeman, kterého o pět minut později následoval předseda Senátu Miloš Vystrčil a poté premiér Andrej Babiš. Věnec položil také předseda SPD Tomio Okamura

Skutečnost, že kvůli koronavirové epidemii a přijatým opatřením byly slavnostní akce zrušeny, se nelíbila například exprezidentu Václavu Klausovi, který před Obecním domem varoval před uměle šířeným strachem.

Připomeňme, že Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se každoročně slaví 28. října. Slaví se přitom jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu.