Kolik Čechů neví, jak vypadá státní vlajka? V komentářích u Leoše Mareše se dohadovali o nasvícení Burdž Chalífy

نضيء الليلة #برج_خليفة لنحتقل باليوم الوطني لجمهورية التشيك، متمنين لهم المزيد من الازدهار والنمو



To commemorate Czech Republic's national day, #BurjKhalifa lights up in their flag, wishing them prosperity pic.twitter.com/EIZVNFnWm1