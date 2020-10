Nova potrestala Suchoně za nevhodný výstup ve vysílání. Co kdyby se „stejnou cestou“ vydala ČT? Stonjeková zná odpověď

Nedávná kauza, která se odehrála na TV Nova, má dohru. Pondělní rozhovor moderátora Petra Suchoně v Televizních novinách se šéfem České lékařské komory Milanem Kubkem se totiž změnil v nevhodný názorový střet. A novácký moderátor za to nyní ponese odpovědnost.

TV Nova se rozhodla, že bude aktivně řešit to, co se v pondělí odehrálo během jednoho z rozhovorů v Televizních novinách. Kvůli svému „výlevu“ teď bude mít zmiňovaný moderátor před kamerou na nějaký čas utrum. Televize se totiž během středy rozhodla, že jej prozatím dočasně stáhne z obrazovek.

„Potvrzujeme, že Petra Suchoně diváci v Televizních novinách nějakou dobu neuvidí,“ vyslovil se k záležitosti mluvčí televize Vojtěch Boháček.

Zmiňme, že již dříve TV Nova uváděla, že z celé situace vyvodí důsledky. Suchoň totiž porušil základní novinářská pravidla.

Zatím není jisté, co bude s moderátorem dále - kdy se na obrazovky vrátí a zda vůbec. Stejně tak se neví, zda jeho suspendování bude mít vliv i na jeho kolegyni Ivetu Vítovou.

A co Česká televize?

Na rozhodnutí TV Nova a „potrestání“ Suchoně na sociální síti reagovala i politická komentátorka Karolína Stonjeková. Ta se na svém Facebooku pokusila srovnat celou situace s Českou televizí.

„Nova stahuje Petra Suchoně... Kdyby se stejnou cestou vydala Česká televize, zeje obrazovka prázdnotou, jak v době televizní krize!“ napsala ve svém příspěvku.

A pod postem se okamžitě začaly hromadit různé komentáře. V nich se někteří podivovali, proč Suchoně postihl až takový trest.

„Fakt? No… Tak to je síla… Já myslela, že omluva stačí…“ napsala jedna uživatelka.

Jiní ale poukazovali na to, že to zřejmě nebylo jen tak: „Obvykle se nestahuje po jediném činu, muselo toho být víc. A v ČT? Tam už by musel spadnout i ten barák na Kavkách! Ostudou!!!“

Další se na věc dívali z trochu jiné stránky. „Vrací se nám doba pouze pohodlných otázek?“ ptali se.

Pár uživatelů se ale vyjádřilo přímo k názoru Stonjekové: „Docela mě ten humbuk překvapil, Moravec takto moderuje zcela standardně.“

„To je škoda. Jen dělal to, co v ČT a na Primě dělají ostatní, jen v opačném gardu. Šel proti proudu,“ zněl jeden z názorů.

Našli se však i jedinci, kteří brali celou věc s nadhledem a humorem. „To biomrkvové lobby se mu vymstilo,“ vtipkovali někteří.

Skandál na Nově a omluva Suchoně

Připomeňme, že moderátor Petr Suchoň v pondělích Televizních novinách neudržel své emoce na uzdě a pustil se do šéfa České lékařské komory Milana Kubka, který pronesl, že „lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev“. Kubek tím narážel na to, že o víkendu se na farmářských trzích, které se konaly na pražské náplavce, sešlo obrovské množství lidí a nebyla dodržována bezpečnostní opatření. Na tuto skutečnost nedávno poukazoval i premiér Babiše ve svém videu.

„Vy pak vytváříte pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlekli lyžaři,“ rozčiloval se moderátor.

Suchoňovi se však tento výrok nezamlouval a požadoval vysvětlení. O to se Kubek pokusil a odkázal na stále se zvyšující čísla zemřelých v souvislosti s koronavirem. Snažil se tak jen říci, aby lidé brali na vědomí, co nám všem hrozí, a aby se podle toho začali chovat. I tak ale moderátor na svého hosta neustále dorážel a často ho po svých dotazech nepustil ke slovu.

Na to Kubek reagoval tak, že slova moderátora jsou jen bohapustou demagogií. „Vaše slova jsou bohapustá demagogie a mě velmi mrzí, že stávající kritickou situaci takto zlehčujete,“ poznamenal k monologu Suchoně.

Jako další host se v živém vysílání objevil imunolog Václav Hořejší, který Suchoňův výstup označil za velmi nevhodný.

„Já než vám odpovím, tak bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, jak jste podle mého názoru naprosto nevhodně tepal doktora Kubka. Prosím vás, to bylo skutečně neuvěřitelné a skoro se mi nechce odpovídat na vaše otázky, když jsem tohleto slyšel,“ začal Hořejší.Hořejší navíc zopakoval, že s názorem prezidenta České lékařské komory souhlasí a zdůraznil, že to, co Kubek říkal, je hrozně důležité.

Svou chybu si zřejmě posléze uvědomil také Petr Suchoň, který se za své chování omluvil.

„Dobrý večer. Chtěl bych se divákům, kolegům a zejména panu prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi veřejně omluvit za obsah a formu rozhovoru v Televizních novinách 26.10.2020. Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl,“ uvedl Suchoň.

Podle jeho slov na něj dolehla tíha posledních náročných týdnů a aktuálního nepříznivého vývoje pandemie v ČR. Je si ale vědom toho, že to ovšem v žádném případě nemůže sloužit jako omluva za to, jak neadekvátně a neprofesionálně reagoval.

„Moderátor hlavní zpravodajské relace musí být za všech okolností nestranný a rozhodně se nemůže nechat ovládnout emocemi tak, jako se to stalo mně. Panu prezidentu Kubkovi jsem se omluvil alespoň telefonicky a vážím si toho, že mou omluvu přijal. A teď se jemu, i vám, omlouvám veřejně. Způsob, jakým jsem vedl rozhovor, do hlavní zpravodajské relace v žádném případě nepatří. Promiňte,“ zněla jeho omluva.