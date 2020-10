Za čtvrtek přibylo v zemi 13 051 potvrzených případů covidu-19

První případ se v zemi objevil 1. března. Od té doby laboratoře odhalily 310 068 nakažených touto nemocí. Z tohoto čísla se již 128 628 lidí vyléčilo. Obětí nicméně přibývá, jelikož na tento týden připadá 540 úmrtí. S covidem-19 doposud celkově zemřelo 2862 lidí.

Co se týče hospitalizací, pak nyní se v nemocnicích nachází 6604 pacientů, v těžkém stavu je pak 1031 pacientů.

Nejvýraznější byla nákaza v posledních dnech na Náchodsku, tam totiž za posledních sedm dní zaznamenali hygienici asi 110 případů koronaviru na 100 000 lidí. Následuje Benešovsko s 1084 lidmi a Rakovnicko s 1019 nakaženými na 100 000 obyvatel za minulý týden.

Nutno podotknout, že v Česku kvůli koronaviru platí od středy přísnější opatření. Jedná se o zákaz vycházení v noci od 21:00 do 04:59 a platí zatím do 3. listopadu. V jistých případech však Češi v této době svá bydliště opustit mohou, patří mezi ně cesty do práce, sociální práce nebo například venčení psů. Psa však bude možné venčit do 500 metrů od bydliště. Lidé se musí v případě policejní kontroly prokázat, kde pracují a zda jdou skutečně do práce, bude ale možné udělat to zpětně.

Mezi další opatření patří zákaz maloobchodního prodeje po celou neděli, v ostatní dny budou prodejny zavřené od 20:00 do 5:00 hodin. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, železniční stanice, autobusová nádraží), prodejny ve zdravotnických zařízeních a restaurace.

ČR a nový ministr

„Když byste se mě zeptali, co vidím jako hlavní úkol pro sebe a celý resort, tak je to potřeba změny. Je potřeba změnit náladu ve společnosti a vnímání aktuální situace,“ sdělil ministr.

Podle Blatného je panující pocit strachu ve společnosti velkou překážkou na cestě k vyřešení krize. V souvislosti s tím vyzval občany, aby se tohoto strachu vzdali. „Pojďme proto změnit pocit strachu v respekt. Strach nás paralyzuje a rozděluje. Když to změníme, můžeme získat sílu,“ prohlásil Blatný.

Dále český ministr ujistil, že postup ministerstva pod jeho vedením bude založen na přesných datech, která mají být dostupná a srozumitelná pro veřejnost. Co se týče konkrétních kroků, ty by podle něj měly být namířeny především na ochranu rizikových skupin, jimiž jsou senioři a nemocní.