Polské protesty mají ohlas i v ČR. Ovčáček porovnal odpůrce zákazu potratů s SS. Maláčová protestující Polky podpořila

Celým Polskem nyní rezonuje zákaz téměř všech legálních forem potratu. Do ulic kvůli tomu vyšlo jak mnoho žen, tak mužů, aby s daným rozhodnutím vyjádřili protest. Svůj postoj sdělili také čeští politici, mezi nimi byla například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ale i například Jiří Ovčáček.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček sdílel na svém profilu na Facebooku logo protestů, což je červený blesk. Hradní mluvčí však vidí ještě jinou souvislost.

„Logo protestů za právo zabíjet nenarozené děti. Přidejte ještě jeden blesk a uzříte trestný symbol zla. Náhoda?“ napsal.

To ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ženy v Polsku podpořila. „Je to žena, kdo má právo rozhodovat o svém životě, těhotenství a mateřství. Jen žena a nikdo jiný! Brát ženám právo se rozhodnout je návrat do středověku. Posílám velkou podporu a sílu polským ženám, které bojují proti velmi přísnému protipotratovému zákonu,“ uvedla na sociální síti a přidala i svou vlastní fotku, kdy má znak protestujících žen nakreslený na ruce.

Zákaz potratů odsoudila i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která Polkám vyjádřila svou podporu.

„Každá žena musí mít právo na bezpečný a legální potrat. Polský zákaz potratů i v případech neživotaschopného plodu povede ke zvýšení počtu neodborně provedených potratů a ohrozí životy mnoha žen. Tak citlivé téma nelze řešit z pozice moci. Chci vyjádřit Polkám svou podporu,“ konstatovala.

Zákaz potratů v Polsku

Potraty jsou u našich sousedů ožehavé téma. V souvislosti s tím polský ústavní soud ve čtvrtek minulého týdne zakázal téměř všechny legální formy potratu. Výjimku mají nadále pouze případy, kdy byla žena znásilněna, nebo pokud bylo dítě počato v incestu. Legálně pak může žena v Polsku podstoupit potrat také v případech, kdy je ve vážném ohrožení její zdraví.

Za zmínku stojí také to, že 98 % uměle přerušených těhotenství v Polsku dosud tvořily případy, v nichž byl poškozen samotný plod. Tyto případy ale ve čtvrtek postavil ústavní soud mimo zákon. Svůj krok pak zdůvodnil tím, že legislativa umožňující potrat poškozených plodů je neslučitelná s ústavou.

S tím však nesouhlasili tamní občané, kteří se rozhodli, že dají svůj názor najevo. Do ulic největších polských měst tak vyrazilo množství lidí, kteří protestovali proti novému a ještě přísnějšímu zákonu.