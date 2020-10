„To jen Brusel ví lépe než my, jak mají vypadat naše zákony.“ Filip se zamyslel nad nezávislostí

„Máme za sebou – letos kvůli epidemiologické situaci poněkud zamlklou – oslavu státního svátku. O to víc jsme možná všichni měli času, abychom se zamysleli, v jakém stavu se nachází naše národní samostatnost, jejíž získání 28. října 1918 si pravidelně připomínáme,“ začal svůj komentář politik.

Poté se úhel pozornosti Filipa otočil směrem ke vnímání a hodnocení jeho strany.

„Nás, komunisty, někteří nesmyslně označují za odpůrce samostatnosti, za lidi, kteří chtějí zavléct naši krásnou zemi kamsi do područí asijských despocií, jak naši odpůrci vidí Rusko a Čínu. Nic není vzdálenější pravdě,“ uvedl.

Filipovi stačí, když se v roli místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podívá na stohy a stohy papírů potištěných nápady a myšlenkami, které by se měly vložit do české legislativy.

„Málokdy se najde vládní návrh zákona, který by se nezaštiťoval povinností uloženou nám Evropským parlamentem, Radou EU nebo Evropskou komisí. Samozřejmě uloženou pod obrovskými finančními sankcemi,“ poznamenal.

V této souvislosti padly od politika i otázky.

„Má nebo mělo kdy na nás takové legislativní nároky Rusko? Nebo Čína? Ne. To nebylo ani za doby našeho členství v RVHP. To jen Brusel ví lépe než my, jak mají vypadat naše zákony,“ zazněla ironie od autora komentáře.

Připomněl, že zastánci tuhé integrace Evropy sice tvrdí, že jde přece hlavně o volný trh, o to, aby výrobci všemožného zboží nemuseli v každém státu plnit jiné požadavky, ale rozsah vynucovaných předpisů silně zasahuje vedle vnitřního obchodu i energetiku, ochranu životního prostředí, dopravu.

„Tak o jaké naší samostatnosti, kterou prý chceme zaprodat Číně nebo Rusku, se vlastně bavíme?“ dotazuje se politik.

Kde je Vystrčil?

Dále podotkl, že o naprosté podřízenosti a ztrátě kontroly nad obsahem vlastního právního řádu by nejspíš mohl mnoho vědět i předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Muž, který se už skoro před dvěma měsíci ‚proslavil‘, když šel ve šlépějích svého předchůdce a odletěl na Tchaj-wan bojovat proti Číně. Proč? Proto, že ho k tomu vyzval americký ministr zahraničí Pompeo během své návštěvy Prahy? Jak tohle souvisí s naší samostatností?“ stojí v příspěvku Filipa.

Kritiku postupů Vystrčila Filip rozšířil i na konkrétnější otázky.

„Mimochodem, nejsou už skoro dva měsíce od návratu dost času, aby se ukázalo, jestli Vystrčilova cesta České republice něco hmatatelného přinesla? Ví někdo o něčem takovém?“ ptá se komunista.

Zpochybňuje i skutečnost, jestli se Vystrčil nějak zapojil do řešení toho, jak země zvládá koronavirovou krizi.

„Vláda opravdu nekomunikuje dokonale a jen málo a špatně vede veřejnost k dodržování nezbytných opatření. Ale co celé uplynulé týdny či měsíce brání, aby se této role ujal? Přednesl nějaký motivační nebo aspoň uklidňující proslov?“ nechápe chování předsedy Senátu Filip.

Na závěr autor přichází s myšlenkou, že Vystrčil má spoustu práce s rozbíjením klubu STAN a se zákulisními dohodami, které mu zajistily, že se po výměně třetiny senátorů znovu stal předsedou naší horní komory.

„Miloši Vystrčilovi nejde o zvládnutí koronakrize ani o naše ohrožení Ruskem nebo Čínou. Miloši Vystrčilovi jde o Miloše Vystrčila,“ poznamenal šéf komunistů.