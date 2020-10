Jakub Železný z ČT dostal pohlavek za drzost: Dominika Gottová se zastala svého otce

„Ráda bych se vyjádřila ke statusu pana Jakuba Železného o státních vyznamenáních. V roce, kdy dostal Řád Bílého lva můj otec, pan Karel Gott, mi přijde navýsost drzé psát o tom, že někdo někomu 28. říjen kazí. Uvědomuje si pan Železný, že si jeho status mnoho lidí vykládá tak, že kritizuje i udělení vyznamenání pro mého tátu?“ táže se Dominika Gottová. Její vyjádření publikoval na svých sociálních sítích mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Dcera mistra Karla Gotta připomněla, že to byl právě moderátor České televize Jakub Železný, kdo vedl v ČT rozloučení s mistrem.

„Vždyť to byl právě pan Železný, koho si má rodina vybrala, aby loni komentoval pro Českou televizi poslední rozloučení s otcem z katedrály sv. Víta. A tehdy v katedrále seděla většina z těch, které teď pan Železný ve svém statusu - jak jsem byla informována – kritizuje,“ uvedla Dominika Gottová.

Podle jejího názoru „je smutné“, že si zaměstnanci České televize dovolují takto vystupovat na veřejnosti a kritizovat lidi, kteří ve svém životě dokázali mnohem více než oni sami.

„Je smutné, že Česká televize dovolí, aby se její zaměstnanec takto vyjadřoval. A to o lidech, kteří většinou dokázali daleko více, než on sám. Jelikož nikdo z mé rodiny v této souvislosti nebrání čest mého otce, musela jsem to udělat sama,“ dodala prostřednictvím Jiřího Ovčáčka dcera Karla Gotta.

Dopis pro ředitele ČT

Slova Dominiky Gottové na adresu Jakuba Železného nejsou jedinou reakcí na vyjadřování moderátora. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář v této souvislosti odeslal dopis generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi. V něm kritizoval televizi za úroveň její práce a moderátora Jakuba Železného za jeho slova na adresu Miloše Zemana a českých osobností vyznamenaných k 28. říjnu.

„Považuji za velmi nepatřičné, aby jeden z hlavních moderátorů České televize, Jakub Železný, na sociální síti Twitter hrubým a neomluvitelným způsobem ponižoval vyznamenané osobnosti. Zjevný útok na Karla Gotta překročil veškeré hranice vkusu, o vnitřních předpisech České televize, mám na mysli desatero upravující působení na sociálních sítích, nemluvě,“ uvedl Vratislav Mynář v dopise generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a dodal: „I v otázce profesionality Česká televize zklamala. Poukazuji na výpadek signálu při vysílání projevu prezidenta republiky u příležitosti jmenování nového ministra zdravotnictví Jana Blatného. Je to s podivem, protože šlo dokonce o záznam, nikoliv o živé vysílání.“

Velmi uvítám, pokud se k uvedeným skutečnostem vyjádříte. Nejsem sám, kdo nepovažuje za vhodné, aby televize veřejné služby poukazovala na druhé a sama se dopouštěla faulů a přešlapů,“ vyzval k reakci Petra Dvořáka vedoucí hradní kanceláře.

„Mistr úpadkového žánru“

Moderátor České televize Jakub Železný na svém Twitteru včera zveřejnil své vyjádření k osobám vyznamenaným prezidentem Zemanem v den státního svátku 28. října.

„To je jmen za poslední léta: HELENA, FRANTA, MIREK, RONY... kdejaký MISTR úpadkového žánru, béčkový HUDEBNÍK či (letos) trapný KOMIK. Už nejsem žádný KADET, abych dělal, že to nevidím, koukal do OBLAK a tvářil se, že mi ten HOUF nevadí. Vadí. Ale 28. říjen si nedám(e) kazit. J.“ napsal jeden z čelních moderátorů České televize na svém Twitteru.

Na tato slova moderátora ČT zareagoval i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Prohlásil, že lidé, kteří sami nic nedokázali, se snaží špinit jména českých osobností.

“Vím, že existují i lidé, kteří sami nic nedokázali, ale zato špiní práci těch druhých.” — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 28, 2020

