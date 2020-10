„Nemá cenu teď dělat hon na čarodějnice.“ Hamáček se podělil o své zkušenosti v oblasti řešení koronaviru

V první řadě se projednával průběh nemoci ministra, který se nakazil koronavirem tento měsíc.

„Pokud to počítáme od předminulé neděle, tak je to více než deset dní, co jsem doma, a i tak mi stále není nejlíp. Nejhorší to pro mne bylo do pátého dne. Minuly mě teploty, ale měl jsem velkou bolest hlavy a pociťoval jsem velkou únavu,“ popsal svůj stav politik.

Poté byl šéf rezortu vnitra na testech znovu a zase s pozitivním výsledkem, takže musel ještě zůstat doma.

„Ta virová nálož je totiž u mne stále vysoká a doufám, že další kontrolní test už bude negativní,“ vyjádřil naději ministr.

Navzdory zdravotním problémům Hamáček Ústřední krizový štáb řídil i nadále, avšak na dálku.

„Byl jsem na všech jednáních připojený, takže jsem se jich účastnil a dalo se to. Nemoc mě neodrovnala, bylo to nepříjemné, ale dalo se to zvládnout,“ poznamenal Hamáček.

Padla zmínka o tom, jestli dvě záložní nemocnice – v Brně a Letňanech – jsou dostačující, aby mohly přijmout pacienty.

Vicepremiér v reakci na to uvedl, že to bude především záviset na tom, jak čísla porostou.

„Zatím se ale zdá, že to je zvládnutelné v rámci té kapacity, kterou máme, ale samozřejmě je složité to odhadovat, protože stačí, aby se virus dostal do rizikové skupiny, a okamžitě stoupnou počty hospitalizovaných,“ podotkl.

Koronavirová krize a politika

Co se týče nového ministra zdravotnictví, Hamáček ho podle svých slov v životě ještě neviděl, ale z jeho vyjadřování působí na vicepremiéra uklidňujícím dojmem.

„Potřebujeme někoho, kdo to zvládne, Blatný teď musí ukázat, co v něm je, a my ho určitě za ČSSD budeme podporovat, protože teď musíme táhnout za jeden provaz,“ zdůraznil.

Z publikace vyplývá, že se diskutovalo i o dynamice denních přírůstků případů nakažených.

„Už v úterý, kdy padl rekord přes 15 tisíc denních přírůstků, jsem říkal, že to paradoxně nemusí být špatná zpráva, protože podle modelů se začíná ukazovat, že dochází k brzdění. To dokazují i středeční a čtvrteční čísla,“ uvedl Hamáček.

Podle jeho slov lze konstatovat určitý trend brzdění, ale to ovšem vítězství neznačí, protože pokud se křivka otočí a začne klesat, pořád tu budou desetitisíce nakažených, než to klesne úplně.

„Zároveň s tím budou lidé hospitalizováni do nemocnic. Pokud se trend brzdění potvrdí, tak pak je potřeba dbát na to, aby odešla vlna hospitalizovaných, a nedělat nepromyšlená uvolňovací opatření,“ varoval.

Co se týče takzvaného tvrdého lockdownu, ten je podle Hamáčka v tuto chvíli mimo hru, ale jenom z krátkodobého hlediska.

„Pokud se to opět nějakým způsobem nezvrhne. Když tedy bude pokračovat tento trend, tak se to dá zvládnout s opatřeními, která jsou nastavena teď,“ prohlásil politik.

V souvislosti s tímto tématem Hamáček uznal za problém reálný počet nakažených, poněvadž oproti ostatním evropským státům se v Česku testuje mnohem méně.

„Každý třetí testovaný byl pozitivní, takže pozitivita testů je ohromně vysoká, to znamená, že pokud by se stalo, že se bude testovat víc a denní přírůstky stoupnou na 25 tisíc, tak by bylo jasné, že je něco špatně a stát by musel zareagovat razantněji,“ uvedl ministr vnitra.

V rozhovoru nechyběla otázka ohledně Hamáčkovy vize role premiéra v nastavování opatření.

Zde ministr uvedl, že Andrej Babiš jako předseda vlády všechna opatření schvaloval a sám do toho všeho do jisté chvíle razantně vstupoval a o věcech rozhodoval.

„S ohledem na minulost si například pamatuji, jak jsem 23. července vyzýval lidi, aby nosili roušky. Na to mi bylo premiérem řečeno, abych se staral o Českou poštu a nehrabal se ve zdravotnictví, takže i já s tím mám své zkušenosti, ale obecně nemá cenu teď dělat hon na čarodějnice,“ poznamenal vicepremiér.

Tento bod vyústil v projednávání varianty případného vyšetření situace.

„Poté, co druhá vlna odezní, tak by za mne bylo nejčistší se v Poslanecké sněmovně dohodnout a udělat vyšetřovací komisi, která by vyšetřila a ukázala, jak to bylo a nebylo,“ prohlásil Hamáček s tím, že by se mělo totiž odpovědět na otázku, kdo před druhou vlnou pochybil, jak pochybil a jak to celé zpětně bylo.