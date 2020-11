Štětina zesměšnil BIS kvůli tweetu o Seanu Connerym

„Sean Connery alias agent 007 James Bond proslavil práci zpravodajských služeb jako málokdo, a to i přesto, že dobrodružství agenta Jejího veličenstva jsou fikce a nadsázka. Sbohem, sire Connery,“ stojí ve statusu BIS na Twitteru.

Komentáře tohoto příspěvku se ale nezdržel bývalý poslanec Evropského parlamentu, novinář a spisovatel Jaromír Štětina.

„007 totiž věděl, že demokratický stát potřebuje silné tajné služby,“ napsal s ironií na adresu BIS.

Štětina ale nebyl jediný, kdo se k tomuto příspěvku vyslovil.

„...kdo vám proboha řekl, že je to fikce...??!“ dotazuje se Tomáš Andrejsek.

„Zajímavé je, že jeden James Bond skutečně existoval. Dokonce byl zaměstnancem tajné služby Jejího Veličenstva a v ‘60 letech působil v Polsku - do uvedení první bondovky,“ poznamenal uživatel s přezdívkou Kocour v Botách.

„Jak ho můžete takhle zdekonspirovat? Vrchol neprofesionality,“ vyslovil se sledující se jménem pan Tělocvikář.

​Pořád něco. BIS se dostává do pěkné bryndy?

Loni v prosinci jsme psali o tom, že Bezpečnostní informační službě vyjádřil důvěru největší podíl Čechů za posledních 25 let, a to skoro celá polovina. Ukázal to průzkum důvěry vybraným institucím Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). 47 procent lidí vyjádřilo české kontrarozvědce důvěru a 36 procent nedůvěru. Centrum zjišťovalo názor Čechů i na další vybrané instituce.

Ale do nejlepších výsledku tato služba měla daleko. Nejvyšší důvěru vyjádřila tehdy česká veřejnost veřejným vysokým školám (73 procent) a Akademii věd ČR (67 procent). V celkovém žebříčku důvěry se umístila BIS až na konci spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tyto agentury společně varují o hrozbě ze strany Ruska a Číny a činnosti ruských a čínských špionů v Česku.

Letos v květnu ředitel české Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka nа mimořádném jednání poslanců sněmovního bezpečnostního výboru nedokázal potvrdit informace týdeníku Respekt o příjezdu muže s ruským diplomatickým pasem, který údajně přicestoval s jedem ricinem, aby otrávil politiky zodpovědné za odstranění pomníku maršála Koněva.

Hned poté Bezpečnostní informační služba podala trestní oznámení v kauze údajného ruského agenta s ricinem, který mohl do Prahy dorazit proto, aby postrašil či snad dokonce ohrozil pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS).

„Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naši práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS,“ uvedl mluvčí tajné služby Ladislav Šticha.

Na konci října jsme také informovali o tom, že řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi se nepodařilo dostat povýšení do hodnosti generála. Ani na popáté to neudělal prezident ČR Miloš Zeman. Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ze strany Ruska nebo Číny, Zeman nezřídkadky podrobí kritice.

Kromě toho český prezident je zastáncem odvolání Koudelky z čela tajné služby.

„Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné,“ poznamenal Zeman.