„Zatěžkávací zkouška čeká celou Evropu,“ přišlo varování od Davida. Ještě pesimističtější byli uživatelé

David začal svůj příspěvek výrokem o tom, že Evropa je podle jeho názoru ve válce s islamismem.

„Včera atentát na kněze řecké pravoslavné církve v Lyonu – atentátník ho postřelil při zavírání kostela – musel tam tedy čekat na vhodnou chvíli. Po činu z místa uprchl, kněz byl těžce zraněn. Francouzské kostely má hlídat policie – někde se vloudila chyba nebo to uhlídat nejde,“ připomněl nedávné události politik.

David přichází i se svou předpovědí vývoje komplikované situace.

„Zatěžkávací zkouška čeká celou Evropu. Zejména čekám na to, že muslimové, kteří tu s námi chtějí žít i nadále, dají hlasitě najevo, že toto vše se neděje v jejich jménu, že šílenci s ohněm a noži nejsou jejich bratři ve víře,“ poznamenal.

„Že oni přišli do sekulární Evropy, aby zde mohli v klidu žít, a ne nám sem zavádět středověké pořádky. Že řádění a vraždy ve jménu víry nebudou tolerovat,“ doplnil.

Poté autor komentáře své myšlenky rozšířil a dospěl k závěrům.

„Stejně důrazně to musí dát najevo politici a vlády – a žádat od evropských muslimů a jejich náboženských obcí loajalitu k nové vlasti. Francie je ale zatím tragicky osamocena a export zbraní do zemí, odkud se na oplátku importují fanatici, (ne)utěšeně roste. Nechali to zajít příliš daleko. Pro nás, kteří nemáme početné muslimské menšiny, budiž válka v ulicích evropských měst ponaučením,“ upozornil David.

Uživatelé poskytli hlubší pohled na danou problematiku.

„Muslimové se k nám pomalu ale jistě naváží, aniž bychom si toho všimli. Zajímá se někdo, kde berou prostředky k otevírání svých kebabů a jak peníze kolují? Berou si úvěry u bank? Někde jsem četla, že zanedlouho vyprší lhůta, po kterou nemohli stavět u nás mešity. V klidu vyčkávají a pak abychom se nedivili. Toto jsem ale neověřovala. Muslim NIKDY nebude proti koránu, v tom případě by nebyl dobrý muslim a pak.... Oni nikdy nepřijmou to, že se mají přizpůsobit životu té země, kam přišli žít a která jim poskytla zázemí, práci, svobodu a příležitosti,“ zareagovala Martina Bartošková.

„Naši předkové nás před nimi po staletí bránili a obětovali své životy. S požehnáním lídrů EU se nyní mohamedánům daří dílo zkázy Evropy dokončit,“ ukázal pesimistický názor Martin Toman.

K otázce pojmů se vyslovil i František Kudláček.

„Psali včera, že místní policie říká, že zatím to na terorismus nevypadá. Nevím, jak mají definován pojem ‚terorismus‘ ve Francii. Ale podle mého názoru - co jiného než terorismus je vraždění lidí na ulici za bílého dne? A je úplně jedno z jakého důvodu. Terorismus je už jen vyhrožování vražděním a udržování lidí ve strachu. A tak by se k němu mělo přistupovat. Padni komu padni. V Rusku je za to 40 let v pracovním lágru. Tedy pro ty, co přežijí. A těch není mnoho. Viz poslední události v Tatarstánu. A pracovní kolonie na Kolymě není to vězení co u nás. Pokud si budeme hrát na lidumily a podporovat politiky, kteří si hrají na chápavé a hodné strejdy, lepší to nebude,“ napsal.

„Zkuste na náměstí zapálit vlajku EU a policajti na vás naskáčou jak vosy na bonbón. V případě muslimů se policajti bojí víc aktivistů jak jich samotných,“ uvedl František Adler.

Další odkázali na incident v sousedním Rakousku.

„Ano, jsme ve válce, již se to dostalo i do Vídně, kdy asi 50 Turků vniklo do kostela. To už je na pováženou a nevěřím, že u nás žijící se postaví za naše hodnoty. Tak jako těm ve Vídni. Jejich myšlení nikdo nepředělá. Nevěřím pohádkám, i když jsou krásné,“ zdůraznila Hana Hudcová.