Šokující video! Policista v Praze zaútočil na muže bez roušky, sám ji neměl. Hamáček žehlí situaci

K útoku na muže bez roušky ze strany příslušníků policie došlo v sobotu. Z blízkosti ho natočil svědek události. Video se následně dostalo na sociální sítě. K situaci došlo v sobotu dopoledne na autobusové zastávce K Žižkovu. Na videu je vidět, jak si muž odmítal roušku nasadit, a to i přesto, že okolo něho již bylo několik příslušníků policie.

„V sobotu krátce před 11. hodinou dopoledne vyjížděli pražští policisté k prověření oznámení, kde měl agresivní muž pod vlivem drog rozbít skleněnou lahví přední sklo u projíždějícího vozidla. Policisté na místě zjistili, že čtyřiapadesátiletý podezřelý byl pod vlivem alkoholu, kdy mu byla naměřená hodnota více než dvě promile alkoholu v dechu,“ citují česká média slova Violety Siřišťové, mluvčí pražských policistů.

„Policisté muže omezili na osobní svobodě pro podezření ze spáchání proti právního jednání. Z internetového prostředí jsme získali zmiňované záběry a nyní se okolnostmi jednání policisty bude zabývat odbor vnitřní kontroly pražské police. Podle zjištěných závěrů bude následně věc řešena,” uvedla Siřišťová.

Omluva ministra

Ředitel pražské policie Tomáš Lerch se za chování příslušníka omluvil. Hovořil přitom o osobním selhání.

„Osobně jsem ze záběrů fyzického ataku ze strany policisty velmi znepokojen. S případem jsem obeznámen, a přestože vím, co uvedenému předcházelo, považuji jednání policisty, který prováděl zákrok navíc bez roušky, za nepřijatelné. V této souvislosti jsem již inicioval důkladné prověření celého případu a zasahující policista se bude ze svého postupu zodpovídat. Veřejnosti se za selhání policisty omlouvám,” prohlásil policejní ředitel.

V průběhu neděle se za chování příslušníků policie omluvil i ministr vnitra Jan Hamáček. Podle jeho slov se jednalo o exces, řekl pro CNN Prima News.

„Policie dělá, co může, bohužel občas dojde i k excesu. Chtěl bych se omluvit za incident ze soboty, kdy policie velmi nevhodně a brutálně zasáhla proti člověku, který sice porušoval nařízení, demoloval vozidla, ale není možné občany fyzicky napadat. Za to se chci omluvit, byl to ojedinělý exces, drtivá většina policistů dělá vše pro to, aby tu situaci zvládla,“ prohlásil ministr.