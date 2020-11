Stojí za pádem Prymuly český bulvár? Odborníci z této sféry přišli s názorem. Mezi experty nechyběl starosta Novotný

Osudová návštěva vyšehradské restaurace bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly neustále vyvolává pozornost veřejnosti a médií. Jedna z otázek se ale podle portálu ČT24 týká toho, co stálo za pořízením fotografie, která zavinila rezignaci politika.

Publikace uvádí, že pozadí této „noční akce“ se s bývalými lidmi z bulváru snažil rozplést pořad Newsroom ČT24.

Podle názoru Vadima Kramera, který se jako paparazzi živil dvacet let, to nebyla vůbec náhoda, že se u restaurace ocitl bulvární fotograf.

„Pojďme si říct, že běžně asi fotografové nesedí na Vyšehradě a nečekají, jestli někdo přijde. Takže na začátku byl tip. A pak to byla dobrá práce, protože to, že máte tip, neznamená, že to dobře vyfotíte. Můžete se nechat chytit nebo se prozradit, může se stát spousta věcí,“ poznamenal Kramer.

Podle bývalého bulvárního novináře Pavla Novotného, který se překvalifikoval do věhlasného kontroverzního komunálního politika z Řeporyjí, informaci bulvárním médiím poskytují například bratr, matka, sekretářka či řidič.

„Celebrity by si nikdy nebyly schopné připustit, že informace přicházejí z jejich vnitřní svatyně, ale je to samozřejmě tak,“ uvedl Novotný.

Nicméně nevyloučil, že vyšehradský případ mohl být výjimkou. Domnívá se, že Blesk dostal nejprve tip na otevřenou restauraci. Ale to, že se v ní nachází šéf zdravotnického rezortu, podle jeho slov paparazzi zjistili až na místě.

„Někdo zavolal na nějakou linku a ohlásil hospodu, která je otevřená. Která, podle mě, mu delší dobu leží v žaludku. Blesk vyjíždí na místo, které dobře zná. Zaparkuje a zjistí, že před tou hospodou stojí auto Prymuly. Mají ho nafocené asi čtyřicetkrát, za posledních 14 dnů, ve fotobance. V tu chvíli vědí, že mají jenom čekat, jestli vyjde ten Prymula. Nikam nechodit, nikoho nesledovat a nikoho ani nefotit,“ vysvětlil možný postup Novotný.

Garantka studia žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Barbora Osvaldová pak okomentovala ještě jednu zajímavost. Prozradila, že není v médiích výjimkou ani odposlech tísňových linek.

„Odposlouchávají třeba hasiče nebo policii, takže vědí, když dojde k nějakému neštěstí, aby tam byli první,“ podotkla.

Poznamenává se, že verzi řeporyjského starosty nahrává i skutečnost, že ačkoli byli na místě dva fotografové, všechny snímky jsou pořízené z jednoho místa. Kromě toho další účastníci schůzky nebyli ve středu pozornosti zaměstnanců Blesku.

Podle slov Novotného zaměstnanci Blesku na sebe údajně jednoduše nechtěli upozornit, dokud nebudou mít fotografie Prymuly.

„Ředitele FN Ostrava nevyfotil Blesk hlavně proto, že ho nepoznal,“ doplnil komunální politik.

Kramer se na to dívá poněkud jinak. Domnívá, že výslednou práci provedl pouze jeden z fotografů. Jeho kolega měl postupovat stejně v případě, pokud by Prymula opouštěl restauraci přes druhý vchod.

V souvislosti s tímto tématem publikace připomněla, že český bulvár sleduje politiky poměrně sporadicky. Zajímavější pro ně jsou osobnosti ze světa showbyznysu.

Nicméně padla zmínka o tom, že v minulosti paparazzi čekali například na milenky Václava Klause. Navíc takzvaná Toskánská aféra bývalého premiéra Mirka Topolánka, který trávil dovolenou s lobbisty, pramenila z bulvárního tisku Aha.

„Nejsem si schopna vzpomenout, že by bulvár zapříčinil pád nějakého politika. Že o nějakém politikovi psali, to ano, ale takovou kauzu si nejsem schopná vzpomenout, že bychom měli. V zahraničí takové události jsou, zejména v angloamerickém prostoru, tam mohou bulvární média ovlivnit i volby,“ vyslovila se k věci Osvaldová.

Práce českých paparazzi není tak dobře placena, jako úlovky jejich západních kolegů, kteří mohou inkasovat i desítky tisíc dolarů za svou tvorbu. Podle Kramera a Novotného za zdařenou fotografii český fotograf dostane v nejlepším případě „pouze“ 20 tisíc korun.

Podle řeporyjského starosty těm lidem, kteří dávají tipy, o finanční odměnu nejde.

„Jejich motivace je většinou úplně jiná. Je to buď vlastní publicita, nebo touha po negativní publicitě právě té udané celebrity,“ vysvětlil někdejší odborník na bulvár.