Mediální expert poukázal na špinavé mediální praktiky ČT vůči bývalému českému prezidentovi

„V České televizi, ať už v podání Václava Moravce, Jakuba Železného či řady dalších, je to zcela běžná praxe. Když zpovídaná osoba začne mluvit o někom třetím, moderátor jej zastaví s odůvodněním, že dotyčný není ve studiu. Takže by se o něm nemělo mluvit. To ovšem platí pouze v případech, kdy pomlouvanou osobou je někdo z českotelevizních politických milců a ideových eurosouvěrců. V opačném gardu se moderátor naopak přidává k pomlouvajícímu nebo dokonce takovou debatu přímo sám vyvolává,“ napsal mediální expert a dodal: „V případě Moravce a jeho letité averze vůči Václavu Klausovi už je to přímo obsese. A tak dnes spolu s ministrem vnitra a místopředsedou vlády Hamáčkem v OVM (nepřítomného) Klause opět zdrbali. Konkrétně jeho projev z 28. října i ten jeho naprosto příšerný „zločin“, že Klaus během své promluvy pod širým nebem neměl na ústech onen povinný hadr.“

Podle jeho názoru se Česká televize chová stejně jako Československá televize za dob komunistické totality.

„Namísto toho, aby veřejnoprávní televize promluvu bývalého prezidenta celou odvysílala, případně, aby si bývalou hlavu státu pozvala k rozhovoru, aby své postoje vysvětlil, případně obhájil, aby si divák sám mohl udělat závěr, chová se Česká televize úplně stejně, rozuměj stejně totalitně, jako její socialistická předchůdkyně Československá televize. Pomlouvat ano, dát prostor ne,“ myslí si zkušený mediální expert.

Štěpánek uvedl, že Česká televize kráčí ve stopách svých totalitních předchůdců. Na závěr upozornil na možnou trestní odpovědnost ministra vnitra Jana Hamáčka za excesy policie vůči občanům českého státu.

„Prostě nic nového pod sluncem. Moravec a Dvořák, t. č. stále ještě bohužel generální ředitel, jdou ve stopách Jambora a Zelenky, Hamáček je pro změnu dědicem Štěpánovým. Stejně jako tenhle bývalý komunistický aparátčík kdysi nese Hamáček dnes politickou a možná i trestní odpovědnost za excesy policejních provokatérů na Staroměstském náměstí 28. října i za následný zcela zbytečný policejní zásah těžkooděnců, nikoli nepodobný tomu ze 17. listopadu na Národní třídě. Ale ono na každého politického gaunera dříve či později dojde. I na Hamáčka,“ uzavřel svůj post na sociálních sítích Petr Štěpánek.

Železný vs Gottová

Před několika dny se rozhořela přestřelka mezi dcerou Karla Gotta Dominikou a předním moderátorem České televize Jakubem Železným. Ten na Gotta zaútočil v souvislosti s jeho vyznamenáním z rukou prezidenta Miloše Zemana u příležitosti svátku 28. října. Železný Gotta označil za „mistra úpadkového žánru“.

„Je smutné, že Česká televize dovolí, aby se její zaměstnanec takto vyjadřoval. A to o lidech, kteří většinou dokázali daleko více, než on sám. Jelikož nikdo z mé rodiny v této souvislosti nebrání čest mého otce, musela jsem to udělat sama,“ uvedla Dominika Gottová prostřednictvím mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka na adresu Jakuba Železného.