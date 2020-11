„Představte si, že by vyhrál prezidentské volby?” Schwarzenberg schytává kritiku po rozhovoru pro rakouský deník

V EU chybějící solidarita v otázce rozdělování migrantů by se neměla tolerovat, řekl pro rakouský deník Tiroler Tageszeitung bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„Samozřejmě je potřeba pracovat na tom, aby ti lidé mohli zůstat ve svých domovských zemích. Ale politika EU, která problém hází na krk Řecku a Itálii, přičemž ostatní se od toho distancují, je nespravedlivá a nelidská,“ řekl český politik v rozhovoru.

Pozice Česka jako i dalších zemí Visegradské skupiny, které odmítají migranty přijmout, je podle politika pro Evropu ostudou. Zkritizoval také rozhodnutí rakouských úřadů nepřijímat nezletilé migranty z požáry postiženého řeckého tábora Moria. Státy, které nechtějí migranty na svém území, by mohly svou pomoc nahradit podstatnými finančními příspěvky, navrhl Schwarzenberg.

„Schwarzenberg pro rakouský list: Postoj V4 vůči migrantům je ostudný. Já bych dodal: ‚ostudné jsou podobné rozhovory pana Schwarzenberga’,” zareagoval na článek poslanec Lubomír Volný, jehož názor podpořili někteří uživatelé Facebooku.

„Představte si, že by vyhrál prezidentské volby??? Jak by to u nás vypadalo!!!” píše jeden z uživatelů.

„No, chtěl bych vědět, zda by se kníže Schwarzenberg sám taky o imigranty postaral, poskytl jim ubytování, zaměstnal je a dobře naučil česky,” uvádí druhý.

„Vděk za solidaritu vidíme ve Francii, máme se stydět za co?” dodává se v komentářích.

„Má pravdu, děláme to špatně. Měli bychom být daleko jednotnější a tvrdší v odmítání,” sděluje svůj názor další uživatel Facebooku.

Připomeňme, že dříve v říjnu Karel Schwarzenberg obdržel cenu za rozvoj demokracie a prosazování lidských práv. „Karel Schwarzenberg je významný český politik, který prosazuje svobodu a lidská práva,” prohlásil tehdy slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok, který politikovi cenu udělil.