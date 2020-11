Petříček poděkoval USA za lékaře. „To Pompeo poslal za to, že Vystrčil jel exhibovat na Tchaj-wan?“ ptají se uživatelé

V neděli dorazilo do České republiky prvních sedm amerických vojenských zdravotníků na pomoc kvůli šíření covidu-19. Ministr zahraničí Tomáš Petříček neváhal a na sociální síti jim za pomoc poděkoval. Na jeho tweet však zareagovalo množství sledujících, kteří si neodpustili i kritiku.

Petříček na sociální síti sdílel příspěvek od americké ambasády, která včera uvedla, že do Česka již dorazili zdravotníci.

„Američtí zdravotníci začnou zítra pomáhat našim lékařům a sestřičkám zachraňovat lidské životy. Tato pomoc je pro nás důležitým dokladem solidarity mezi spojenci. Děkujeme, Ameriko!“ napsal Petříček.

Nutno podotknout, že v komentářích si ale lidé nebrali servítky a pustili se do kritiky. „To vám Pompeo poslal za to, že Vystrčil jel exhibovat na Tchaj-wan? Nebo bude chtít ještě něco? Aby se naši vojáci dalších deset let nechávali zabíjet za americké imperiální zájmy v Afghánistánu? Prozraďte nám něco,“ napsal Milan Vinický.

Uživatel s přezdívkou Erasmus z pomoci také není nadšený. „To nás taky vytrhne, 8 lidí. Tak jim zas tak do zadku nelezte,“ míní.

🇨🇿🇺🇸 Američtí zdravotníci začnou zítra pomáhat našim lékařům a sestřičkám zachraňovat lidské životy. Tato pomoc je pro nás důležitým dokladem solidarity mezi spojenci. Děkujeme, Ameriko! https://t.co/b5MkjqoYda — Tomáš Petříček (@TPetricek) November 1, 2020

​V jiném komentáři byla připomenuta i ruská pomoc, která byla vyslána do Itálie během jarní vlny.

„Super! Jak to bude prakticky fungovat? Např. Rusové při pomoci v Itálii měli celé svoje týmy a starali se o nakažené end-to-end. Začnou čeští lékaři psát věci v angličtině, aby jim američtí lékaři rozuměli?“ ptá se Petr Šimeček.

Pomoc z ČR

Na dnešní den má tým amerických zdravotníků naplánovány konzultace s českým týmem. Z USA má dorazit 28 zdravotníků texaské a nebraské Národní gardy, kteří mají zkušenosti s bojem proti nákaze. Dodejme také, že zahraniční vojáci budou v případě nasazení působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

Momentálně s využitím zdravotníků z USA počítá Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Formát jejich dalšího působení bude řešit ministerstvo zdravotnictví.

Jak již bylo dříve informováno, parlament tento týden schválil pobyt až 300 vojenských zdravotníků ze zemí Evropské unie a NATO na českém území. Maximální délka jejich působení nemůže překročit 90 dnů.

Předtím v souvislosti se zhoršením epidemiologické situace v zemi Česká republika požádala spojence v Severoatlantické alianci o vyslání vojenských lékařů. Chtěla takovým způsobem i kompenzovat možný nedostatek zdravotnického personálu. Kromě lékařské posily Česku přišla již pomoc v podobě plicních ventilátorů. Tyto přístroje zabezpečily Německo, Rakousko, Maďarsko.