„Přijeli, počkali, vyfotili, odjeli.“ Verze od šéfredaktora bulvárního Blesku, proč došlo k focení Prymuly bez roušky

Šéfredaktor Blesku Radek Lain se rozhodl popsat ze své strany, co stálo za pořízením fotografií již bývalého ministra zdravotnictví Romany Prymuly, když vycházel z vyšehradské restaurace bez roušky, kvůli čemuž přišel o vysokou funkci.

Lain připomněl, že za více než týden bylo možné přečíst si a slyšet desítky dohadů, zaručených tipů a konspiračních teorií, jak ty fotografie vznikly.

„O vlastní hře Jaroslava Faltýnka. Zákulisním politickém boji Andreje Babiše a Miloše Zemana. Pak zase – naopak – o akci režírované BIS či policií. Dokonce i o odposlouchávacím zařízení Agáta, díky kterému se Blesk o schůzce dozvěděl. Naposledy v pátek v České televizi a v sobotu v Lidových novinách, kde komentátor Českého rozhlasu a čerstvý nositel státního vyznamenání Petr Nováček lhal, když tvrdil, že Blesk fotky od kohosi koupil,“ stojí v publikaci autora.

Lain ironicky doplnil, že kdo nepřinesl svoji verzi příběhu s exministrem, jako by neexistoval.

„Pro samé spletité konstrukce takřka všichni vytěsnili další, tak zcela prostý fakt. Že kromě restaurace, která sloužila všelijakým účelům, se v jejím okolí pohybují místní, obyčejní lidé. Kteří třeba jen poznali samotného ministra. A naštvaní, nijak spiklenecky a pod žádnou maskou anonymity, zavolali do Blesku,“ uvedl Lain.

Šéfredaktor Blesku se poté vyjádřil i na adresu nejen Prymuly, ale i vyšehradského gastronomického podniku jako takového a jeho klientely.

„Zároveň muž, který pak mimo všechna pravidla zcela suverénně nakráčí do lokálu, ve kterém se roky scházejí političtí lobbisté, podivní kšeftsmani či milenecké páry na tajných dýcháncích. Teď s evidentně takřka neomezenou otevírací dobou pro vyvolené a prověřené osoby. Nouzový stav, nenouzový stav“ píše autor publikace.

Nezdržel se Lain ani výroku, který v této situaci nabyl klasické povahy.

„Jaký výsměch celému národu. Tisícům zničených hospodských po celé republice, které pár minut po zavíračce kontrolují policisté, jestli mají opravdu zamčený podnik. Nedejbože, aby v něm kdokoliv seděl. Jaký výsměch milionům vyděšených lidí, kteří vidí ministra bez roušky a kteří bojují s obavou o vlastní život a životy blízkých,“ neskrývá své emoce Lain.

Podle slov šéfredaktora Blesku, co se stalo před pořízením zmíněných fotografií, je přitom zcela nepodstatné.

„Podstatná byla informace, kterou ty snímky nesly. A také to, co se odehrávalo po jejich publikování,“ zdůraznil s dovětkem, že nikdo ze zúčastněných dodnes nebyl schopen věrohodně vysvětlit, k čemu ta schůzka sloužila.

Na závěr článku Lain se zastal svých kolegů, kteří se podíleli na osudu plukovníka Prymuly coby ministra.

„Naši fotografové jen udělali svoji práci. Přijeli, počkali, vyfotili, odjeli. Tak primitivní to bylo. Příběhy o zpravodajských hrách přenechme filmovým scenáristům, sociálním sítím nebo Juliu Šumanovi,“ uzavřel.

„Informace přicházejí z jejich vnitřní svatyně“

Předtím Sputnik s odkazem na ČT 24 psal o tom, že pozadí této „noční akce“ se s bývalými lidmi z bulváru snažil rozplést pořad Newsroom.

Podle názoru Vadima Kramera, který se jako paparazzi živil dvacet let, to nebyla vůbec náhoda, že se u restaurace ocitl bulvární fotograf.

„Pojďme si říct, že běžně asi fotografové nesedí na Vyšehradě a nečekají, jestli někdo přijde. Takže na začátku byl tip. A pak to byla dobrá práce, protože to, že máte tip, neznamená, že to dobře vyfotíte. Můžete se nechat chytit nebo se prozradit, může se stát spousta věcí,“ poznamenal Kramer.

Podle bývalého bulvárního novináře Pavla Novotného, který se překvalifikoval do věhlasného kontroverzního komunálního politika z Řeporyjí, informaci bulvárním médiím poskytují například bratr, matka, sekretářka či řidič.

„Celebrity by si nikdy nebyly schopné připustit, že informace přicházejí z jejich vnitřní svatyně, ale je to samozřejmě tak,“ uvedl Novotný.

Nicméně nevyloučil, že vyšehradský případ mohl být výjimkou. Domnívá se, že Blesk dostal nejprve tip na otevřenou restauraci. Ale to, že se v ní nachází šéf zdravotnického rezortu, podle jeho slov, paparazzi zjistili až na místě.

„Někdo zavolal na nějakou linku a ohlásil hospodu, která je otevřená. Která, podle mě, mu delší dobu leží v žaludku. Blesk vyjíždí na místo, které dobře zná. Zaparkuje a zjistí, že před tou hospodou stojí auto Prymuly. Mají ho nafocené asi čtyřicetkrát, za posledních 14 dnů, ve fotobance. V tu chvíli vědí, že mají jenom čekat, jestli vyjde ten Prymula. Nikam nechodit, nikoho nesledovat a nikoho ani nefotit,“ vysvětlil možný postup Novotný.